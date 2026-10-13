Втори прием за млади земеделски стопани и информационна среща в Каварна

Експерти от Националната служба за съвети в земеделието ще проведат безплатна информационна среща на 15 октомври 2026 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Каварна

Започна вторият прием по интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Заявления се подават до края на деня на 2 ноември 2026 г. през системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“ – https://seu.dfz.bg.

Експерти от Националната служба за съвети в земеделието ще проведат безплатна информационна среща на 15 октомври 2026 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Каварна (гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26). По време на срещата ще бъдат представени условията за кандидатстване, възможностите за подпомагане и правилата за изпълнение на одобрените заявления и бизнес планове.

Финансовата помощ е до 60 000 евро и се изплаща на два транша по 30 000 евро. Заявление могат да подадат физически лица, еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност. Кандидатите трябва да са на възраст между 18 и 40 години включително, и да са регистрирани за първи път като земеделски стопани или да са започнали земеделска дейност не по-рано от 24 месеца преди подаването на заявлението. Икономическия размер на стопанството им трябва между 8 000 и 30 000 евро, измерен в стандартен производствен обем (СПО), а цялата земя трябва да е собствена, наета или арендувана.

Земеделските стопани трябва да представят петгодишен бизнес план, като заложените дейности и планираното развитие на стопанството да бъдат реализирани в рамките на 24 месеца. С него стопанството трябва да нарасне с поне 4 000 евро СПО, а при пчелни семейства и преживни животни за мляко или месо е достатъчно увеличение от 2 500 евро СПО.

В помощ на кандидатите екипът на Областния информационен център – Добрич е подготвил презентация, която обобщава основните условия и изисквания за кандидатстване по интервенцията. Тя е достъпна в YouTube: https://youtu.be/d32wWuOoc_Q