Вкусът на българската традиция: Фестивал на динения маджун

2 Минути

На 30 август село Смилец събира любители на автентичните вкусове и обичаи

Силистренското село Смилец се готви да посрещне гости от цялата страна за своя традиционен Фестивал на динения маджун. Събитието, което тази година ще се проведе тази събота, е посветено на съхраняването на българските корени, народния бит и кулинарните традиции, предавани от поколение на поколение.

Организаторите – Кметство Смилец и Народно читалище „Светлина – 1906″, споделят, че фестивалът не е просто празник, а „ден на българщината“. Той е възможност за посетителите да се докоснат до автентични български обичаи, да усетят аромата и сладостта на домашно приготвения маджун, и да се насладят на народна музика и танци.

Едно от най-вълнуващите преживявания по време на фестивала е възможността да се проследи целият процес на приготвяне на динения маджун – от брането на дините до “облизването” на тавата. Посетителите ще могат да се включат в дейностите, които поколения наред са част от живота в селото.

Освен маджуна, гостите ще станат свидетели и на приготвянето на традиционни баници – от месенето на тестото и точенето на корите, до изпичането им.

Празникът в Смилец предлага и богата съпътстваща програма. Ще бъдат представени различни обичаи от бита на местните хора – тъчене, предене на вълна и правене на динени фенери. За любопитните ще има етнографска изложба, а най-малките (и не само) ще могат да се повозят на магарешки и конски каруци.

Фестивалът на динения маджун в Смилец е доказателство, че колективните усилия и любовта към традициите могат да съберат хората и да създадат един незабравим празник на духа и вкуса. Официалното откриване е в 10:00 ч., а организаторите канят всички с думите: „Да бъдем заедно – както някога, както винаги!“

Източник: https://festivali.eu/

Автор: Мариана Климентиева
