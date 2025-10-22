Въглеродно земеделие
Вицепремиерът: Има над 1100 действащи концесии в България – все повече общини избират този модел за растеж

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

Сред най-активните общини са Добрич, Пазарджик и Пловдив, които прилагат концесионния модел не само за спортни и туристически обекти, но и за транспортна и екологична инфраструктура

Концесията не е продажба, а партньорство. Тя е начин държавата и общините да изграждат, поддържат и управляват инфраструктура с участието на частния сектор, без да натоварват публичните бюджети. С тези думи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов се обърна към участниците в годишната среща на Националното сдружение на общините (НСОРБ).

АКЦЕНТИ
Министър Караджов посочи като успешен пример Община Горна Малина, която чрез концесия е възродила старо училище в с. Осоица и го е превърнала в Международно училище „Космос" – част от Cambridge International School.

В изказването си министър Караджов подчерта, че Европа навлиза в нова инвестиционна епоха, в която грантовото финансиране постепенно ще отстъпва място на финансови инструменти и партньорства с частния сектор. Общините имат ключова роля в този процес – защото те са най-близо до хората и знаят къде са нуждите. Затова нашата задача е да им дадем инструментите, с които могат да превърнат тези нужди в реални инвестиции“, заяви той.

По данни от Националния концесионен регистър към октомври 2025 г. в България има 1182 действащи концесии, от които 507 са общински. Това означава, че близо половината концесии в страната вече се реализират от местните власти – доказателство, че общините осъзнават силата на този инструмент за растеж“, отбеляза министър Караджов.

Сред най-активните общини са Добрич, Пазарджик и Пловдив, които прилагат концесионния модел не само за спортни и туристически обекти, но и за транспортна и екологична инфраструктура.

Вицепремиерът постави акцент върху необходимостта от съвместни концесии между държавата и общините – нов модел, който ще позволи реализиране на по-големи регионални проекти с общ ефект. „До момента няма нито една реализирана съвместна концесия. Време е да променим това. Заедно можем да изграждаме депа, индустриални зони, туристически маршрути и транспортни връзки, които да носят полза за цели области, а не само за една община“, заяви той.

Министър Караджов посочи като успешен пример Община Горна Малина, която чрез концесия е възродила старо училище в с. Осоица и го е превърнала в Международно училище „Космос“ – част от Cambridge International School.

„Това не е просто инфраструктурен проект, а възраждане на общността. Такива примери показват как един малък град може да привлече хора и инвестиции”, каза Гроздан Караджов.

Той даде пример с пристанищата Бургас – Изток 2 и Бургас – Запад с над 614 милиона лева инвестиции, над 60 милиона лева приходи за държавата, нови дълбоководни корабни места и модерни терминали.

Транспортният министър припомни, че резултатът от концесията на летище София е 624 милиона евро инвестиции, включително предстоящото изграждане на Терминал 3, както и 281 милиона евро авансово внесени в бюджета. Ефектът при летищата Варна и Бургас е над 400 милиона лева концесионни плащания и над 220 милиона евро реални инвестиции.

„Държавата ще подкрепи активните общини чрез методически насоки и шаблони за концесии, национална платформа за публично-частни партньорства и изготвянето на План за действие за общинските концесии с конкретни проекти в транспорт, образование и култура. Инфраструктурата не е просто бетон и асфалт – тя е връзката между хората, между регионите и между поколенията. Само чрез доверие и съвместна воля можем да постигнем трайно развитие“, каза още той.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

Вицепремиерът: Има над 1100 действащи концесии в България – все повече общини...
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
До 24 октомври се удължава срокът за прием по de minimis за...
АктуалноАкцентиИнтервю
Д-р Сергей Иванов пред Агрозона: Не ползвайте топлата вода за питейна
АктуалноАкцентиБорси и цени
Анализ на пазара на недвижими имоти през третото тримесечие на 2025г.
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Отпускат над 5 млн. лв. безвъзмездна помощ за модернизиране на предприятия в...

