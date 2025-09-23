Пет общини изграждат компостиращи инсталации с финансиране от Програма „Околна среда“ 2021-2027

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 за трите проекта, възлиза на над 8,2 млн. лв.

Община Шабла ще изгради компостираща инсталация за обработка на зелени и биоразградими отпадъци. Общият размер на инвестицията е над 851 хил. лв., от които 543 хил. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Площ от 2 680 кв. м ще бъде специално обособена за третиране на зелени и биоразградими отпадъци. По този начин ще се създаде устойчива и ефективна система за разделно събиране, транспортиране и оползотворяване на отпадъците, а произведеният компост ще намерии приложение в селското стопанство и озеленяването. С изпълнението на проекта „Изграждане на система за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци за РСУО Добрич на територията на община Шабла“ ще се осигури разделното събиране и рециклиране на около 673 тона отпадъци годишно. Проектните дейности ще приключат до февруари 2028 г.

До март 2027 г. Община Тервел ще изпълни проект „Изграждане на система за разделно събиране и компостиране на биоразградимите отпадъци на Община Тервел“, като инвестицията е над 1,85 млн. лв., от които 758 хил. лв. са безвъзмездни. Ще се изгради компостираща инсталация от открит тип, разположена в границите на площадката на Претоварната станция за отпадъци в гр. Тервел. Тя ще обхване всички населени места в общината, като ще бъде изградена ефективна система за разделно събиране, транспортиране и компостиране на зелени и биоразградими отпадъци – включително хранителни, хартия и картон. За целта ще се осигурят необходимите съдове, оборудване и техника. С изпълнението на проектните дейности ще се постигне разделното събиране и рециклиране на около 940 тона отпадъци годишно, което значително ще намали количествата, изпращани за депониране.

Започва изпълнението и на проект „Разширение и надграждане на система за разделно събиране и компостиране на биоразградимите отпадъци на общините град Добрич, Добричка и Крушари“.

Инвестицията за трите общини е над 10,45 млн. лв., като 6,97 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Проектът предвижда внедряване на закрит аеробен способ, който ще надгради съществуващата компостираща инсталация в Регионалното депо в с. Стожер, община Добричка. С новата технология ще се обработват разделно хранителни, градински, дървесни, хартиени и картонени отпадъци, като ще се произвежда висококачествен компост. Капацитетът на инсталацията е 14 817 тона отпадъци годишно. За целта ще бъдат осигурени необходимите съдове и техника, които ще позволят въвеждането на системата за разделно събиране във всички населени места на трите общини и транспортирането на отпадъците до инсталацията. Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца, до март 2027 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 за трите проекта, възлиза на над 8,2 млн. лв. Чрез тези инвестиции в област Добрич ще бъдат изградени модерни и устойчиви система за управление на биоразградимите отпадъци, което ще допринесе за по-чиста и зелена среда.