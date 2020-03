Рибарите от Черно море влизат в специален университет

Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и за Черно море (ГКРСМ) откри университет, посветен на рибарите от дребномащабния риболов (ДМР). Учебното заведение предлага семинари и тренировъчни курсове за рибарите от дребномащабния риболов и всички останали, работещи в сектора в Средиземно или Черно море.

През 2020 г. са предвидени 15 курса в над 11 държави, като те ще бъдат насочени към представителите на организациите от ДМРФ, към отделните рибари и към тези, които са ангажирани в риболовния сектор.

Установено е, че малките рибари представляват около 84% от целия риболовен флот в региона и над 60% от заетостта на борда на риболовните кораби. Въпреки голямата си представителност, рибарите от дребномащабния риболовен флот много често не успяват да бъдат въвлечени в процеса на взимане на решенията. Правителствата на отделните страни от този регион признават необходимостта да се улесни достъпа им до финансови ресурси и образоване, чрез предоставяне на възможности за обучения и тренировъчни курсове.

Сътрудничество за реализация на проекта

За да може да отговори на тези предизвикателства, ГКРСМ си сътрудничи с редица организации: World Wide Fund for Nature, Low Impact Fishers of Europe, European Network of Women in Fisheries and Aquaculture, Petra Patrimonia, and LOQUS, както и със съответните проекти на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), с регионалните офиси и офисите в отделните страни, така че да може да предложи широко разнообразие от курсове по въпроси, свързани с използването на риболовни уреди, щадящи морската екосистема, риболовен туризъм, законодателна рамка за управление на дребномащабния риболовен флот (ДМРФ), учредяване на риболовна асоциация и т.н.

„Рибарите от дребномащабния риболовен флот са първите пазители на морето“, заяви Абдела Срур – изпълнителен секретар на ГКРСМ. „В рамките на университета за ДМРФ те ще обменят най-добрите практики със свои колеги от региона и ще се научат как могат продуктивно да бъдат ангажирани в процесите по взимане на решенията”.

Ролята на първия курс в рамките на Университета

Европейската мрежа на жените в сектора на рибарството и аквакултурата организираха в Брюксел и първия курс в рамките на университета за дребномащабния риболов. Този курс е съсредоточен към начина, по който можем да разграничим законодателния процес от този по формиране на политиките в институциите на ЕС и включва посещение на Комисията по рибарство в Европейския парламент и срещи с европейските законодатели.

Университета за ДМР отговаря на една от ключовите препоръки от Плана за действие за дребномащабния риболов в Средиземно море и в Черно море (RPOA-SSF), приет от 18 страни от Средиземноморския и Черноморския регион, както и от Европейския съюз през 2018 г. с цел насърчаване на изграждането на капацитет за развитие в ДМР.

За повече полезна информация, харесайте страницата ни във Фейсбук