Доматите най-скъпи за последните пет години

През май цените на зеленчуците се очаква да паднат, но не и рекордно

Цените на домати на едро в ЕС от началото на годината са с 12% по високи от средните за последните 5 години, сочи анализ на данните на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). По данни на DG Agri през март те са 1,20 евро/кг, а през м април 1,16 евро/кг. Май се характеризира с много рязък спад в цените на доматите, като най-високите стойности за последните 5 години са 0,78 евро/кг. Заради извънредното положение тази горна граница се прогнозира да бъде надмината през тази година.

При цените на пипера също има движение. През април цените на сладкия пипер в ЕС продължават да поддържат високи равнища под давление на общото покачване на зеленчуковите цени и по-слабото предлагане заради липса на полско производство. Стойностите на едро в Испания са около 1,55 евро/кг, което е с 16% надолу от месец по-рано. Цените на едро на сладкия пипер в Турция рязко се повишиха и от 1,21 US $/кг в края на март стигнаха 1,60 US $/кг.Цените ще вървят надолу в следващите седмици, но се предполага, че няма да паднат под 0 5 US $$/кг в разгара на беритбената кампания, прогнозират от САРА.

Краставиците също поевтиняват на европейските пазари. В Испания и Холандия цените са между 0,40-0,70 евро/кг около 22% надолу за месец. В Турция стойностите намаляват и от място са 0,29 US $/кг при 0,52 US $/кг в предходния месец. По-високото производство тази година доведе до 11% спад в цената на годишна база.

