Странджанският манов мед – дар от природата с европейска защита

Пчеларят Манол Тодоров от Царево разказва за пътя на прочутия мед, за предизвикателствата пред пчеларството и за европейската подкрепа, която превръща традицията в успех

“Занимавам се с пчеларство, откакто се помня,” започва своята история Манол Тодоров, производител на уникалния странджански манов мед от Царево. Той е един от малкото, които произвеждат този продукт – първият с регистрирано защитено наименование за произход в България. Неговият живот е неразривно свързан с пчелите и гората на Странджа, където семейството му пренася първите кошери на гръб преди десетилетия. Днес, с около 400 пчелни семейства, той продължава традицията, подкрепен от знания, опит и европейски програми.

От “джунглата на Странджа” до европейската трапеза

“Разположени са дълбоко в джунглата на Странджа, където човешки крак не стъпва. Природата там е напълно дива – няма пръскания, няма торове, няма нито един изоран декар,” разказва Манол. Именно тази девствена природа е ключът към високото качество на меда. Странджа е известна с чистия си въздух, почва и вода, което е от съществено значение за биологичното пчеларство. “Странджанският дъб съдържа веществото кверцетин. Това е силен антиоксидант и се среща само в меда, произведен в нашия регион. Затова странджанският манов мед е толкова ценен,” подчертава той.

Въпреки огромния опит, Манол вярва, че ученето никога не спира. “Винаги трябва да се учим, да четем и да се развиваме. Променяме всичко, което ни дава възможност да произвеждаме повече и по-качествен продукт с по-малко труд,” споделя пчеларят. Той обяснява, че тази философия е постижима благодарение на финансовата подкрепа от Европейския съюз.

Пътят към защитеното наименование за произход

След като България се присъединява към ЕС през 2007 г., Манол научава за европейските схеми за качество. Заедно с други производители, той подава документи за регистрация на странджанския манов мед. Първият опит е неуспешен. “Сега като се сетя колко бяхме млади и зелени…,” смее се той. Но това не го отказва. Напротив, той събира огромно количество информация и научни данни, за да докаже уникалността на меда.

“ЗНП СТРАНДЖАНСКИ МАНОВ е първият продукт в България, регистриран в тази категория!” заявява с гордост Манол. Защитеното наименование за произход е най-високата степен на защита, което гарантира качеството на продукта и предотвратява злоупотреби. “Контролът при защитените продукти е жесток. Вземат се 100% проби,” обяснява той.

Предизвикателства и бъдещи мечти

Въпреки успеха, пчеларството е изправено пред сериозни предизвикателства като климатичните промени и болести. “През последните години някои райони в страната регистрират изключително висока смъртност на пчели,” споделя Манол. Особено опасна е вароатозата, която причинява т.нар. „синдром на празния кошер“.

Манол обаче не спира да мечтае и да работи за бъдещето. Той отправя конкретно послание към Европейската комисия: “Моето предложение е следното: защитените наименования за произход също да се субсидират, както биологичното земеделие.” Той вярва, че това ще насърчи повече хора да се занимават с пчеларство в региона.

Неговата голяма мечта е да регистрира и друг уникален продукт – странджанският пчелен цветен прашец. “Стремежът ми е тук, в Странджа, да има стотици производители и на мед, и на прашец,” казва Манол. Той вярва, че това ще съживи региона, ще привлече туристи и ще създаде икономически растеж. “Аз бих бил щастлив да сме много производители, защото така ще произвеждаме по-големи количества и ще привличаме повече клиенти,” завършва той с усмивка. “Вярвам, че и това ще стане – рано или късно.”

Поредицата за предприемачи в селското стопанство, подкрепени от Европейския съюз, е част от партньорството на People of Sofia с Европейската комисия в България.

Снимка:People of Sofia