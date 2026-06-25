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Правителството одобри промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Не се предвиждат изменения в интервенциите под формата на директни плащания и в секторните интервенции

Министерският съвет прие решение за одобряване проект за изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.

Изменението е изготвено във връзка с прилагането на чл. 34 от Регламент (ЕС) 2021/2116 относно автоматичното освобождаване на неизползвани средства по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. То отразява окончателно определения размер на средствата, които не са били усвоени в рамките на приложимия срок съгласно правилото N + 2.

С одобреното изменение се актуализира финансовият план на СПРЗСР 2023 – 2027 г., като се осигурява съответствие с изискванията на европейското законодателство и се избягва необходимостта Европейската комисия да извърши служебно пропорционално намаление на бюджетите по интервенциите.

Промените засягат единствено интервенциите в областта на развитието на селските райони. Не се предвиждат изменения в интервенциите под формата на директни плащания и в секторните интервенции.

Решението не води до необходимост от допълнително финансиране от държавния бюджет и не оказва въздействие върху неговите параметри. То осигурява актуализиране на Стратегическия план в съответствие с наличния финансов ресурс и създава условия за неговото ефективно изпълнение до края на програмния период.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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