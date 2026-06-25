Правителството одобри промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Не се предвиждат изменения в интервенциите под формата на директни плащания и в секторните интервенции

Министерският съвет прие решение за одобряване проект за изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.

Изменението е изготвено във връзка с прилагането на чл. 34 от Регламент (ЕС) 2021/2116 относно автоматичното освобождаване на неизползвани средства по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. То отразява окончателно определения размер на средствата, които не са били усвоени в рамките на приложимия срок съгласно правилото N + 2.

С одобреното изменение се актуализира финансовият план на СПРЗСР 2023 – 2027 г., като се осигурява съответствие с изискванията на европейското законодателство и се избягва необходимостта Европейската комисия да извърши служебно пропорционално намаление на бюджетите по интервенциите.

Промените засягат единствено интервенциите в областта на развитието на селските райони. Не се предвиждат изменения в интервенциите под формата на директни плащания и в секторните интервенции.

Решението не води до необходимост от допълнително финансиране от държавния бюджет и не оказва въздействие върху неговите параметри. То осигурява актуализиране на Стратегическия план в съответствие с наличния финансов ресурс и създава условия за неговото ефективно изпълнение до края на програмния период.