МС одобри доклада от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено в периода 7-9 септември 2025 г. в гр. Копенхаген, Кралство Дания. Министрите обсъдиха темата „Подобряване на конкурентоспособността и ускоряване на зеления преход на европейската хранително-вкусова промишленост“.

Основните акценти, изтъкнати от министрите като решаващи за улесняване на зеления преход, за гарантиране на продоволствената сигурност и за насърчаване на научните изследвания и иновациите, включват няколко ключови направления. На първо място се подчертава необходимостта от последователна, стабилна, добре финансирана и предвидима политика, която да бъде основана на постигането на реални резултати и да включва подходящи стимули.

Важен акцент е и по-широкото въвеждане и използване на новите технологии и научни достижения, както и нуждата от улесняване на достъпа на младите хора до земя и финансиране, с цел да се насърчи участието им в сектора.

Освен това се посочва и необходимостта от опростяване на правилата и намаляване на административната и бюрократична тежест. Сред приоритетите е и по-бързото одобрение на нови продукти, които могат да допринесат за устойчивото развитие на сектора.

Не на последно място, министрите подчертаха значението на гарантирането на равни условия и прилагането на огледални клаузи в търговските споразумения с трети страни.

Биобазираните технологични решения имат голям потенциал за намаляване на въздействието на хранително-вкусовата промишленост върху околната среда и климата, без да ограничават производствения капацитет или да намаляват конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Иновациите и зелените решения могат да генерират нови приходи за земеделските производители.

Европейският комисар по земеделие и храни г-н Кристоф Хансен отбеляза колко важни са конкурентоспособността и устойчивостта за земеделието. Заяви, че иновациите и достиженията на науката трябва да са широко достъпни и приложими. Улесненият достъп до нови технологии за европейските производители е ключов елемент за запазване на конкурентоспособността на сектора.

Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

