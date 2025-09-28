Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Първомай с първи празник на лютеницата – жива традиция и символ на региона

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Детски кулинарни ателиета, песни и танци ще веселят жителите и гостите на тракийския град на 4 октомври 2025 г.

Първият Празник на първомайската лютеница ще представи в град Първомай легендарния продукт, който се произвежда в общината от началото на ХХ век. Събитието е на  4 октомври 2025 г. и ще събере на едно място производители на първомайска лютеница, на свежи плодове и зеленчуци, мед, млечни и месни продукти, здравословни местни и био храни.

Ще утвърдим Първомай като столица на лютеницата, а празникът ще подобри маркетинга на местните производители и ще привлече туристи и гости в региона", коментира кметът на Община Първомай Николай Митков.

Градът ще бъде домакин на кулинарна изложба с произведени в региона продукти, детски ателиета, концерт, песни и танци на детски фолклорни ансамбли и групи. Жива демонстрация на приготвяне на лютеница от шеф готвач Иван Вълков ще припомни на жителите и гостите на общината вкуса от детството. Събитието е част от Есенните празници на Община Първомай и се организира в партньорство между Община Първомай и Фондация „ВиваВиница!“.

„Първият Празник на първомайската лютеница има за цел да представи и популяризира уникалната първомайска лютеница, както и да подчертае богатите традиции на зеленчукопроизводството и консервната промишленост в региона.

Ще утвърдим Първомай като столица на лютеницата, а празникът ще подобри маркетинга на местните производители и ще привлече туристи и гости в региона“, коментира кметът на Община Първомай Николай Митков.

„В рамките на празника ще има и детски поетичен конкурс „Царица Първомайска лютеница“. Организираме фермерски пазар и детски кулинарни ателиета, за да се потопим заедно във вкусната магия на известната в цяла България лютеница. Така ще положим началото на една нова празнична традиция“, допълни заместник-кметът на общината Радослава Ставрева.
Началото на Празника на първомайската лютеница е 09:30 ч. пред градското Образцово народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1894 г.“. Откриването е с фолклорна и музикална програма, а пред читалището ще има фермерски пазар с продукти на производители от региона и кулинарна изложба. След официалните приветствия от ръководството на Община Първомай, шеф готвач Иван Вълков ще започне демонстрация на живо по приготвяне на първомайска лютеница.

„Децата са бъдещето, затова искаме да ги привлечем активно да участват в Празника на първомайската лютеница. Заедно с художника Неделчо Марков организираме две детски кулинарни ателиета, в които децата ще нарисуват собствени етикети за бурканчета и сами ще украсят филийки с първомайска лютеница. А авторите на най-добрите стихотворения, посветени на лютеницата, ще получат награди“, разказа Екатерина Терзиева-Атанасова, управител на Фондация „ВиваВиница!“.

В 12.00 ч. жителите и гостите на Община Първомай ще опитат прясно приготвената лютеница върху филийка хляб, а първият Празник на първомайската лютеница ще завърши с викторина с награди, осигурени от местния бизнес.

Автор: Мариана Климентиева
