Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Отбелязваме 140 години от Съединението на България! Честит празник, българи!

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия се навършват на 6 септември 2025 г. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

6 септември 1885 г. е забележителна дата в историята на България. Организирани от дейците на Българския таен централен революционен комитет, на този ден през 1885 г. източнорумелийските дружини, водени от български офицери заедно с въоръжените чети на въстаналия народ арестуват членовете на областното управление в Пловдив. Съставено е Временно правителство и епровъзгласено Съединението на Северна и Южна България. На 8 септември княз Александър І Батемберг с манифест официално приема Съединението.

Така българският народ отхвърля една несправедливост, наложена от Великите сили през юни 1878 г. С този акт и успешната му защита българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизията на Берлинския договор.

Съединението получава дипломатическо и международно признание с българо-турската спогодба от 20 януари и Топханенския акт на Великите сили от 24 март 1886 г. Османското съгласие си има цена. България отстъпва на империята Кърджалийска околия. Следват опити за нови разделения, но след Букурещкия мирен договор въпросът за разделяне на България повече не е поставен.

С тържествени ритуали, концерти, хоротеки, кино и забавления за децата Велико Търново ще отбележи празника

С тържествени ритуали, концерти, хоротеки, кино и забавления за децата Велико Търново ще отбележи 140 години от Съединението на България, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация в областния град.

Празничният 6 септември ще започне с военен ритуал за издигане знамето на България пред сградата на Община Велико Търново. Тържествено слово ще произнесе кметът на старата столица Даниел Панов, а литературна композиция ще изпълнят възпитаници на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев” в града. След това пред паметник „Майка България” празничен благослов ще отслужи негово високоблагоговейнство ставрофорен свещеноиконом д-р Славчо Иванов. Ще последва военен ритуал по полагане на венци и цветя на признателност и преминаване на почетния караул от Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски” в тържествен марш. Присъстващите ще могат да гледат концерт на Професионален фолклорен ансамбъл „Искра“ и да се хванат на празнично хоро.

Венци и цветя на признателност ще бъдат поднесени и на паметника на генерал-майор  Сава Муткуров в парк „Марно поле“, а точно в 12:00 часа ще прозвучи празничен звън от камбаните на църквите от Великотърновска Света митрополия и крепостта „Царевец“. Вечерта пред историческия хълм ще бъде излъчен Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина”.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Тайните на Огнена Мария: Българските традиции за предпазване от пожари
Тетевен се готви за деветото издание на Празника на Тетевенската саламура и ракия
Честит празник, мили деца!
24 май: Празник на духа, писмеността и вечната българска искра
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Отбелязваме 140 години от Съединението на България! Честит празник, българи!
АктуалноАкценти
Близо 11 500 младежи започнаха работа от началото на годината по мерки...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Одобрени са критериите за подбор по шест интервенции от Стратегическия план за...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Комитетът по наблюдение одобри допълнителни 40,8 млн. евро за ключови интервенции от...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Създава се нова интервенция „Биологично животновъдство“ с бюджет 85 млн. евро по...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама