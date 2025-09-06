Отбелязваме 140 години от Съединението на България! Честит празник, българи!

140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия се навършват на 6 септември 2025 г. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

6 септември 1885 г. е забележителна дата в историята на България. Организирани от дейците на Българския таен централен революционен комитет, на този ден през 1885 г. източнорумелийските дружини, водени от български офицери заедно с въоръжените чети на въстаналия народ арестуват членовете на областното управление в Пловдив. Съставено е Временно правителство и епровъзгласено Съединението на Северна и Южна България. На 8 септември княз Александър І Батемберг с манифест официално приема Съединението.

Така българският народ отхвърля една несправедливост, наложена от Великите сили през юни 1878 г. С този акт и успешната му защита българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизията на Берлинския договор.