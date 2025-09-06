Отбелязваме 140 години от Съединението на България! Честит празник, българи!

140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия се навършват на 6 септември 2025 г. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.
6 септември 1885 г. е забележителна дата в историята на България. Организирани от дейците на Българския таен централен революционен комитет, на този ден през 1885 г. източнорумелийските дружини, водени от български офицери заедно с въоръжените чети на въстаналия народ арестуват членовете на областното управление в Пловдив. Съставено е Временно правителство и епровъзгласено Съединението на Северна и Южна България. На 8 септември княз Александър І Батемберг с манифест официално приема Съединението.
Така българският народ отхвърля една несправедливост, наложена от Великите сили през юни 1878 г. С този акт и успешната му защита българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизията на Берлинския договор.
Съединението получава дипломатическо и международно признание с българо-турската спогодба от 20 януари и Топханенския акт на Великите сили от 24 март 1886 г. Османското съгласие си има цена. България отстъпва на империята Кърджалийска околия. Следват опити за нови разделения, но след Букурещкия мирен договор въпросът за разделяне на България повече не е поставен.
С тържествени ритуали, концерти, хоротеки, кино и забавления за децата Велико Търново ще отбележи 140 години от Съединението на България, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация в областния град.
Празничният 6 септември ще започне с военен ритуал за издигане знамето на България пред сградата на Община Велико Търново. Тържествено слово ще произнесе кметът на старата столица Даниел Панов, а литературна композиция ще изпълнят възпитаници на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев” в града. След това пред паметник „Майка България” празничен благослов ще отслужи негово високоблагоговейнство ставрофорен свещеноиконом д-р Славчо Иванов. Ще последва военен ритуал по полагане на венци и цветя на признателност и преминаване на почетния караул от Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски” в тържествен марш. Присъстващите ще могат да гледат концерт на Професионален фолклорен ансамбъл „Искра“ и да се хванат на празнично хоро.
Венци и цветя на признателност ще бъдат поднесени и на паметника на генерал-майор Сава Муткуров в парк „Марно поле“, а точно в 12:00 часа ще прозвучи празничен звън от камбаните на църквите от Великотърновска Света митрополия и крепостта „Царевец“. Вечерта пред историческия хълм ще бъде излъчен Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина”.