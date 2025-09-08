Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Празнуваме Рождество Богородично!

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Пресвета Богородица е закрилница на семейството и дома

На 8 септември православната църква отбелязва Рождество на Пресвета Богородица, известно като Малка Богородица – празник, посветен на рождението на Христовата майка. Извършват се празнични литургии в храмовете в цялата страна.

Пресвета Богородица е закрилница на семейството и дома. Според традициите на този ден стопанките месят празнична пита, вари се жито и се носят за освещаване в църквата.

Този ден не е просто религиозен празник, а е дълбоко вкоренен в българските традиции, особено в земеделието и народния календар. За нашите предци, както и за много съвременни фермери, той бележи естествения преход от лятото към есента и поставя началото на най-важните етапи от работата на полето.

Символика и обичаи в земеделието

Празникът е пряко свързан с реколтата и плодородието. Народната вяра гласи, че на този ден Богородица благославя земята, за да даде изобилие. Именно затова той е своеобразен благодарствен ден за вече прибраната лятна реколта – жито, грозде, дини и пъпеши.

В много райони на България Малка Богородица е ден за равносметка. Земеделците почиват от тежката лятна работа, за да отбележат празника, но мислите им вече са насочени към предстоящите есенни дейности. Това е времето за:

  • Оран и подготовка на нивите за следващата сеитба.
  • Прибиране на късните култури – домати, пипер, картофи.
  • Обработка на лозята и подготовка за гроздобер, който обикновено започва скоро след този ден.

Според старите поверия, на Малка Богородица трябва да се занесе първият плод от градината в църква, за да бъде благословена цялата реколта през годината.

Защо празникът е важен за фермерите?

Малка Богородица е пресечна точка между вярата и селскостопанската практика. Той напомня на хората, че трудът им е част от по-голям природен и духовен цикъл. Този ден символизира както благодарността за получените дарове, така и надеждата за успех в бъдещата работа.

За земеделците това е момент да си поемат дъх и да се подготвят за интензивния есенен сезон. Празникът служи като напомняне, че след тежкия труд идва време за почивка и че всеки следващ етап от работата в полето има своето точно определено време.

На днешният празник имен ден празнуват Мария, Борис, Богдан, Богомил, Богомила, Богомир и други

Честит празник на всички! Нека Малка Богородица даде здраве, мир и плодородие на вашите ниви и градини!

Снимка: БНТ

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Отбелязваме 140 години от Съединението на България! Честит празник, българи!
Тайните на Огнена Мария: Българските традиции за предпазване от пожари
Тетевен се готви за деветото издание на Празника на Тетевенската саламура и ракия
Честит празник, мили деца!
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Празнуваме Рождество Богородично!
АктуалноАкценти
Изкуствен интелект помага на фермерите да оптимизират напояването и да увеличат добивите
АктуалноАкцентиТрапеза
Как лютата чушка „Български морков“ се завърна у дома след десетилетия забрава
АктуалноАкцентиСъбития
Международен ден на лешоядите в Софийския зоопарк: Крилатите санитари на природата се...
АктуалноАкценти
Отбелязваме 140 години от Съединението на България! Честит празник, българи!

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама