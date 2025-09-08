Празнуваме Рождество Богородично!

Пресвета Богородица е закрилница на семейството и дома

На 8 септември православната църква отбелязва Рождество на Пресвета Богородица, известно като Малка Богородица – празник, посветен на рождението на Христовата майка. Извършват се празнични литургии в храмовете в цялата страна.

Пресвета Богородица е закрилница на семейството и дома. Според традициите на този ден стопанките месят празнична пита, вари се жито и се носят за освещаване в църквата.

Този ден не е просто религиозен празник, а е дълбоко вкоренен в българските традиции, особено в земеделието и народния календар. За нашите предци, както и за много съвременни фермери, той бележи естествения преход от лятото към есента и поставя началото на най-важните етапи от работата на полето.

Символика и обичаи в земеделието

Празникът е пряко свързан с реколтата и плодородието. Народната вяра гласи, че на този ден Богородица благославя земята, за да даде изобилие. Именно затова той е своеобразен благодарствен ден за вече прибраната лятна реколта – жито, грозде, дини и пъпеши.

В много райони на България Малка Богородица е ден за равносметка. Земеделците почиват от тежката лятна работа, за да отбележат празника, но мислите им вече са насочени към предстоящите есенни дейности. Това е времето за:

Оран и подготовка на нивите за следващата сеитба.

Прибиране на късните култури – домати, пипер, картофи.

Обработка на лозята и подготовка за гроздобер, който обикновено започва скоро след този ден.

Според старите поверия, на Малка Богородица трябва да се занесе първият плод от градината в църква, за да бъде благословена цялата реколта през годината.

Защо празникът е важен за фермерите?

Малка Богородица е пресечна точка между вярата и селскостопанската практика. Той напомня на хората, че трудът им е част от по-голям природен и духовен цикъл. Този ден символизира както благодарността за получените дарове, така и надеждата за успех в бъдещата работа.

За земеделците това е момент да си поемат дъх и да се подготвят за интензивния есенен сезон. Празникът служи като напомняне, че след тежкия труд идва време за почивка и че всеки следващ етап от работата в полето има своето точно определено време.

На днешният празник имен ден празнуват Мария, Борис, Богдан, Богомил, Богомила, Богомир и други

Честит празник на всички! Нека Малка Богородица даде здраве, мир и плодородие на вашите ниви и градини!

Снимка: БНТ