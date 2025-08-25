Евростат: Годишната инфлация расте в ЕС и България

Инфлацията в страната се повишава до 3,4 % през юли, отнесено към същия месец на миналата година

Инфлацията в Европейския съюз през юли е достигнала 2,4 %на годишна база – с 0,1 процентен пункт повече, отколкото през юни. В същото време в еврозоната ценовият темп остава без промяна, като се задържа на ниво от 2 %за втори пореден месец през юли. Това показват най-новите данни на Евростат.

Припомняме, че през юли 2024 г. инфлацията в ЕС и еврозоната бе съответно 2,8 и 2,6%. Страните от ЕС с най-голям годишен ръст на потребителските цени през юли са Румъния (6,6 %), Естония (5,6 %) и Словакия (4,6 %), а с най-малък – Кипър (0,1 %), Франция (0,9 %) и Ирландия (1,6 %).

Инфлацията в България се повишава до 3,4 % през юли, отнесено към същия месец на миналата година, докато през юни бе 3,1 %, съобщи Евростат. Спрямо предходния месец през юли инфлацията в страната ни е достигнала 1,4 %при 0,4 %през юни. Годишният темп на потребителските цени в страната ни се повишава за четвърти пореден месец през юли, след като през април, май и юни бе съответно 2,8, 2,9 и 3,1 %.

Според Индекса на потребителските цени (ИПЦ) годишната инфлация у нас за юли е 5,3 %, а месечната 1,7 %, съобщи миналата седмица Националният статистически институт (НСИ), цитирана от БТА.

В сравнение с юни 2025 г. годишната инфлация е спаднала в осем членки на Евросъюза, останала е без промяна в шест страни, а в тринадесет се е повишила.

През юли 2025 г. с най-голям принос за инфлацията в еврозоната е секторът на услугите (с 1,46 процентни пункта), следван от хранителните продукти, алкохола и тютюневите изделия (с 0,63 процентни пункта), неенергийните промишлени стоки (с 0,18 процентни пункта). Потребителските цени през юли в сравнение с юни се увеличават е 0,1 %в ЕС, а в еврозоната остават на нивата си от предходния месец. На месечна основа най-значителен ръст на цените отбелязва Дания (1,7 %), следвана от България (1,4 %) и Румъния (1,3 %).