Нова организация ще развива винения туризъм

Българска организация за винен туризъм (БОВТ) е най-новото сдружение в туристическия сектор. Тя е учредена на 21 август 2025 г. и вече е вписана в Търговския регистър.

„Целта ни е да развиваме винения туризъм и да представяме страната ни като привлекателна европейска дестинация“, обяви за TravelNews Петя Минкова, която е избрана за председател на организацията и собственик на винарска изба „Шато Копса“ край Карлово. Сред останалите учредители са инвеститори и мениджъри на водещи винарски изби в България – „Ая Естейт“, „Драгомир“, „Вила Мелник“, „Заара уайн“, „Златен рожен“, „Домейн Юстина“, „Бургозоне“, „Uva Nestum“, „Бонония естейт“ и „Велис винярдс“.

Организацията е отворена и е изпратила покани за присъединяване към колегите от различните винарски региони, подчерта Минкова.

„България трябва да започне да рекламира винения туризъм, защото имаме голям потенциал, модерни изби и хубаво вино“, посочи тя. Винарните работят в тази посока, правят дегустации и привличат туристи от цял свят. Освен това към много от тях са изградени и прекрасни хотели или къщи за гости или се намират в райони с такива обекти.

Българска организация за винен туризъм възнамерява да работи тясно с Министерството на туризма и предстои среща с министъра на туризма Мирослав Боршош следващата седмица. Членовете на Управителния съвет оценяват като изключителен успех за България меморандума, който министър Боршош подписа със Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на 9-та Глобална конференция за винен туризъм през октомври в България, на която ще бъде домакин Пловдив, каза Петя Минкова.

От БОВТ имат готовност да обсъдят с министър Боршош дългосрочна стратегия за маркетинг и реклама на България и позиционирането ни на картата на винените дестинации по модела на Италия, Франция и Испания, както и превръщането на традиционните български вина и храни в туристически продукт и атракция, допълни тя. Организацията определя като особено важно образованието и професионалната подготовка на кадрите в сектора и затова ще развива академично партньорство с Университета по хранителни технологии в Пловдив и други учебни заведения, които са специализирани в туризма.

В процеса на подготовката и учредяването на БОВТ са се включили с експертиза и подкрепа от Националния борд по туризъм като най-авторитетната организация в бранша и предвиждат да продължат съвместното си сътрудничество.