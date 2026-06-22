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Националната инициатива „Кошница с грижа“ се разраства с участието на още пет търговски вериги

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост

Още пет търговски вериги се включват в националната инициатива „Кошница с грижа“ в подкрепа на потребителите и на българските производители. В началото на настоящия месец министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация. Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост.

На старта на проекта доброволно се включиха осем търговски вериги – „Билла“, „Кауфланд“, „Лидл“, „Метро“, „Фантастико“, „ЦБА“, „Минимарт“ и „ДАР“. Желаещите да участват се увеличават като към инициативата се присъединяват още пет вериги – „Мерканто“, „РАЙ“, „Бурлекс“, „BulMag“ и „Макао“.

Сред приоритетите на националната инициатива „Кошница с грижа“ е също стимулирането на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница. Инициативата има потенциал да се превърне в национален модел за прозрачно ценообразуване, ограничаване на спекулативни практики и изграждане на устойчиви механизми за подкрепа на потребителите и стабилност на пазара.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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