Над 204 тона стоки от трети държави не са допуснати в страната през месец септември

Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински произход са пипер, домати и нар с установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди, сушени смокини поради замърсяване с охратоксин А и афлатоксини, и фъстъци поради замърсяване с афлатоксини

В резултат на извършения официален ветеринарен и фитосанитарен контрол на одобрените гранични контролни пунктове (ГКП) на територията на Република България, които са част от дирекция „Граничен контрол“ при Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), включително при временно засилен официален контрол и прилагане на спешни мерки за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в Европейския съюз, не са допуснати за въвеждане в страната 46 пратки с над 204 тона стоки с произход от трети държави.

Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински произход са пипер, домати и нар с установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди, сушени смокини поради замърсяване с охратоксин А и афлатоксини, и фъстъци поради замърсяване с афлатоксини.

При фитосанитарен контрол не са допуснати пратки с лешник, плодове и зеленчуци поради незадоволителна идентификационна проверка, пратка с индийски орехчета поради незадоволителна документална проверка и пратка с дървен опаковъчен материал поради липса на маркировка по стандарт 15 (Международен стандарт за фитосанитарни мерки за регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия). Отхвърлена е и пратка със селскостопанска техника, поради незадоволителна документална проверка.

В категорията на продуктите от животински произход са отхвърлени пратки с кисело мляко поради незадоволителна идентификационна проверка, пратки с рибни продукти и с хранителни добавки поради незадоволителна документална проверка. Създадени са общо 32 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия.

Контролът на БАБХ на осемте одобрени гранични контролни пункта е постоянен и цели недопускане на несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, както и гарантиране на безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите.