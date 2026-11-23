Към края на октомври равнището на регистрираната безработица е 5,60%, а броят на регистрираните безработни е 158 751 души

През октомври 13 085 безработни са започнали работа с посредничеството на бюрата по труда. Най-много свободни позиции са обявени в преработващата промишленост, държавното управление, образованието, търговията и ремонта на автомобили, показват данните на Агенцията по заетостта.

Работодателите са заявили 9 213 свободни позиции на първичния пазар на труда. Търсене на кадри има и в хотелиерството и ресторантьорството, административните и спомагателните дейности, транспорта, складирането и пощите, хуманното здравеопазване и социалната работа. Общо 13 789 души са получили подкрепа от Агенцията за намиране на работа, професионално развитие или промяна на работното място. Освен започналите работа безработни, съдействие за професионалната си реализация са получили и 704 заети, учащи и пенсионери.

Към края на октомври равнището на регистрираната безработица е 5,60%, а броят на регистрираните безработни е 158 751 души. През месеца над 6 800 икономически неактивни лица са мотивирани да предприемат стъпки към включване на пазара на труда. За достигането до хората извън заетостта и регистрираната безработица Агенцията работи и чрез ромски медиатори, които подпомагат връзката им с бюрата по труда.

По програми и мерки за субсидирана заетост работа са започнали 1 847 души от уязвими групи – хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55-годишна възраст и продължително безработни. От тях 548 са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Сред най-търсените професии през октомври са персонал, полагащ грижи за хора; работници по събиране на отпадъци; оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; водачи на моторни превозни средства; металурзи, машиностроители и сродни на тях работници и занаятчии. Работодателите търсят също стопански и административни специалисти, преподаватели, служители в сферата на персоналните услуги, чистачи и помощници, монтажници и други.