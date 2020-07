Съветът на ЕС реши: Таванът на директните плащания ще бъде 100 000 евро за големите бенефициенти

На доброволен принцип ще бъде въведена горна граница на директните плащания от 100 000 евро за големите бенефициенти. Тя ще се прилага само за основното подпомагане на доходите за устойчивост. При прилагането на горната граница държавите членки ще могат да приспадат от сумата на основното подпомагане на всеки бенефициент всички разходи, свързани с работната сила. Това гласува Съветът на ЕС по време на последното си заседание.

390 млрд. евро грантове



Фонд за възстановяване NGEU ще осигури на Съюза необходимите средства за справяне с предизвикателствата, свързани с пандемията от COVID-19. Съгласно споразумението Европейската комисия (ЕК) ще може да получи заеми на капиталовите пазари в размер до 750 милиарда евро, които ще бъдат изплатени до 2058 г. Заемните средства може да се използват за предоставяне на заеми на държавите членки в размер до 360 млрд. евро и за разходи (грантове) в размер до 390 млрд. евро по цени от 2018 г. Сумите по линия на NGEU ще бъдат разпределени за седем отделни програми: Механизъм за възстановяване и устойчивост: 672,5 млрд. евро (заеми: 360 млрд. евро, грантове: 312,5 млрд. евро), ReactEU: 47,5 млрд. евро, „Хоризонт Европа“: 5 млрд. евро, InvestEU: 5,6 млрд. евро, Развитие на селските райони: 7,5 млрд. евро, Фонд за справедлив преход (ФСП): 10 млрд. евро и RescEU: 1,9 млрд. евро.

30% от общите разходи по линия на МФР и NGEU ще бъдат насочени към проекти, свързани с климата.

Дългосрочният бюджет за ОСП

Предвиденият бюджет за ОСП за периода 2021-2027 г. възлиза на 343,95 милиарда евро (по съпоставими цени от 2018 г.), от които 258,594 милиарда евро за 1-ви стълб и 77,85 милиарда евро за 2-ри стълб. Съгласно плана на ЕС за икономическо възстановяване след 2020 г. 7,5 милиарда евро ще бъдат добавени към бюджета на 2-ри стълб. Секторът ще трябва да се изправи пред „повече предизвикателства с по-малко бюджет“. Директните плащания (ДП) съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 и съгласно Регламента за стратегическите планове по ОСП няма да надвишават 239 916 млн. евро.

Ето как се различават предложеният от Европейската комисия бюджет за ОСП и решението на Съвета на ЕС:

Here is the update of the CAP graph with the comparison of the two MFF Commission proposals and the European Council conclusions in, and the EP position still missing…⬇️ pic.twitter.com/4rFWDZoAeG

— Tassos Haniotis (@TassosHaniotis) July 28, 2020