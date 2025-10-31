МЗХ стартира приемa за иновации по Стратегическия план с бюджет от 30 млн. евро

До 30 януари 2026 г. ще се приемат заявления за подпомагане по процедура чрез подбор „Подкрепа за оперативни групи (втора стъпка)“ в СЕУ

Министерство на земеделието и храните стартира прием по интервенция II.Ж.1 „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

До 30 януари 2026 г. ще се приемат заявления за подпомагане по процедура чрез подбор „Подкрепа за оперативни групи (втора стъпка)“ в СЕУ. По процедурата се предоставя подкрепа за функциониране на оперативни групи за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост, като се насърчават нови форми на сътрудничество, допринасящи в най-голяма степен за засилване и укрепване на връзките между земеделското производство и изследователската дейност чрез прилагането на проекти с потенциал за иновации, базирани на интерактивни иновационни модели.

Оперативните групи имат възможност да представят новаторски проекти, включващи дейности за осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на новаторския проект, преки дейности и дейности, свързани с разпространение на резултатите от проекта.

Условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрени заявления за подпомагане може да откриете на страницата на Стратегическия план и в СЕУ.

С документите може да се запознаете ТУК.