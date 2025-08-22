Въглеродно земеделие
„Мозъкоядна амеба“ открита в питейна вода в Австралия

Мариана Климентиева
Naegleria fowleri е сред най-опасните микроорганизми на света. Наричат го „мозъкоядна амеба“, тъй като при почти 100% от засегнатите пациенти заразяването с амебата може да има фатален изход. Наскоро обаче „мозъкоядната амеба“ е била открита в питейната вода, доставяна в два града в Австралия, съобщи Нова телевизия.

Наличието на смъртоносния микроорганизъм е установено след редица тестове на питейната вода на градовете Чарлвил и Аугатела, щата Куинсланд. Местният общински съвет издаде и предупреждение за опасността над общественото здраве. Това предизвиква оксидативен стрес и клетъчна лиза (експлозия на клетките), както и екстремна възпалителна реакция от имунните клетки.

Тази инфекция, известна като първичен амебен менингоенцефалит (ПAM), причинява тежко възпаление и увреждане на тъканите, тъй като мозъкът се наводнява с бели кръвни клетки и цитокини. Това бързо води до тежък менингит, енцефалит и оток – подуване на мозъка – което причинява кома и обикновено носителят на инфекцията губи живота си в рамките на между седем и десет дни.

Изследвания на тъкани, взети от заразените пациенти показват, че мозъчната тъкан не е само увредена, а напълно унищожена. Ситуацията в Австралия не е ендемична. В САЩ Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) са докладвали 167 известни случая на ПAM между 1962 и 2024 г.

Според CDC 97% от случаите с тази рядка, но смъртоносна инфекция, са фатални. Този микроорганизъм се намира в питейната вода изключително рядко. Дом на този организъм най-често са басейните с топла, необработена или застояла сладка вода и почва. Повечето случаи на инфекцията са резултат от дейности като плуване и гмуркане в нерегулирани басейни.

Naegleria fowleri не може да оцелее в солена вода, нито може да зарази някого чрез пиене или пране на дрехи в заразена вода.„Рискът за обществото е минимален, стига хората да не позволяват на водата да влезе в носа им, когато се къпят или си мият лицето“, заяви говорител на здравните власти в Куинсланд.

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

