Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Министър Дилов: Иновативен български проект получи стратегически статут по европейската инициатива за чисти технологии

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Проектът поставя България на световната карта за производство на технологии за съхранение на енергия

Български проект за производство на батерии за съхранение на енергия получи стратегически статут по Регламента за развитие на технологии с нетно нулеви емисии (NZIA) на ЕК – по линия на европейската инициатива за чисти технологии. Това обяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, който взе участие в министерска среща в рамките на Европейските алианси на индустрията за батерии и соларна енергия в Брюксел.

АКЦЕНТИ
Проектът поставя България на световната карта за производство на технологии за съхранение на енергияМинистър Дилов посочи, че  отдаваме голямо значение на инициативи за насърчаване както на местно производство , така и за рециклиране на батерии.Министърът на икономиката и индустрията изтъкна, че се работи активно, за да се подобри енергийната ефективност и сигурността на доставките за българската индустрия, като се обръща особено внимание на технологиите с нулеви емисии.

На срещата бяха обсъдени действията, които  предприемат държавите членки, за да подпомогнат търсенето на устойчиви и стабилни батерии и слънчеви фотоволтаични системи, както и  улесняване на прилагането на  изискванията на Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии (Net Zero Industry Act – NZIA).

Министър Дилов посочи, че  отдаваме голямо значение на инициативи за насърчаване както на местно производство , така и за рециклиране на батерии.

По думите му интегрирането на енергия от възобновяеми източници със съвременни системи за съхранение на енергия ще е ключово за осигуряване на стабилност на мрежата и балансиране предлагането и търсенето на електроенергия. Дилов подчерта, че Министерството на икономиката и индустрията е подкрепило търсенето на устойчиви батерии като е дало висока оценка на първия български проект  за иновативна система за съхранение на енергия по Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии (Net Zero Industry Act – NZIA).

Икономическият министър допълни, че  иновативният проект вече е вписан в публичния регистър за стратегически проекти на Европейската комисия. Проектът „BG EXERON X-BESS” в областта на батериите и технологиите за съхранение на енергия е един от общо шестте проекта, избрани от цяла Европа.

„Производството ще постави България на световната карта за производство на технологии за съхранение на енергия в батерии, в пълен унисон с целите посочени в Регламента за сигурни и устойчиви доставки на технологии за нулеви нетни емисии, разширяване на производствените мощности и техните вериги на доставки“, коментира още Дилов.

Министърът на икономиката и индустрията изтъкна, че се работи активно, за да се подобри енергийната ефективност и сигурността на доставките за българската индустрия, като се обръща особено внимание на технологиите с нулеви емисии.

Петър Дилов допълни още, че високите капиталови разходи за проекти за производство на батерии могат да се компенсират с предоставяне на стимули, гаранции и застраховки за привличане на частни инвестиции във високорискови сегменти от веригата за доставки в областта на батериите и слънчевата енергия.

Икономическият министър изтъкна, че инвестициите, съответстващи на стратегическите цели на ЕС, следва да се ползват с приоритет. “Адаптирането на рамката за преките чуждестранни инвестиции изисква балансиране на икономическата отвореност със стратегическия протекционизъм“, добави той.

По неговите думи ЕС следва да засили сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и с политиката си да активира частните инвеститори за финансиране на революционни иновации, производствен капацитет и разширяване на стратегически технологии.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Министър Дилов: Преките инвестиции от Франция възлизат на 1,5 млрд. евро
Министър Станков: Зеленият водород е в центъра на енергийната трансформация
На европейско ниво: Винарите искат повече действия за намаляване на разходите за енергия
ЕС: само климатично неутрални нови сгради от 2030 г.
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Министър Дилов: Иновативен български проект получи стратегически статут по европейската инициатива за...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Ферма „Розино“ ще представи био продукти на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2025
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Министър Гуцанов: Предлагаме покачване на минималната заплата на 1213 лв.
АктуалноАкценти
Горски служители от Преслав събраха над 5 тона с отпадъци
АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
Евродепутатите подкрепят промени за укрепване на позицията на земеделските стопани във веригата...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама