Министър Абровски ще участва в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

Сред основните теми в дневния ред е бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2027 г., с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 22 и 23 юни 2026 г. в Люксембург.

Сред основните теми в дневния ред е бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2027 г., с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз.

В областта на земеделието Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Комисията ще разгледа и резултатите от оценката на Общата политика в областта на рибарството, както и Съобщението относно устойчивия риболов в ЕС – актуално състояние и насоки за 2027 г., по които се предвижда да се проведе дискусия.