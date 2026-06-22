Въглеродно земеделие
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Министър Абровски ще участва в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Сред основните теми в дневния ред е бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2027 г., с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 22 и 23 юни 2026 г. в Люксембург.

Сред основните теми в дневния ред е бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2027 г., с акцент върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на Европейския съюз.

В областта на земеделието Европейската комисия ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, по която държавите членки ще обменят мнения. Комисията ще разгледа и резултатите от оценката на Общата политика в областта на рибарството, както и Съобщението относно устойчивия риболов в ЕС – актуално състояние и насоки за 2027 г., по които се предвижда да се проведе дискусия.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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