“Лютият ад” в с. Лозен: Sofia Chilli Fest счупи рекорди

Николай Филипов защити титлата си и за втора поредна година е шампион на България

Второто издание на лютия фестивал на България – Sofia Chilli Fest, се проведе с огромен успех. Въпреки променливото време, фермата в с. Лозен посрещна над 2000 души за двата дни, които станаха свидетели на двата финала на League of Fire – световната лига за люти надяждания. Фестивалът не само потвърди статута си на водещо събитие в региона, но и впечатли световните организатори.

В първия ден, полякът Андрей Тар не остави шансове на претендентите си и след невероятно шоу грабна европейската титла. „Това беше епичен и нечовешки финал. Дори колегите от световната лига признаха, че не са виждали такова зрелище. Имахме 10 участника, които се бориха в 12 рунда. А финалът беше с 15 чушки „Нага“ с над един милион единици по скалата на „Сковил“, разказа основателят на Sofia Chilli Fest – Александър Кюркиев – Sandomax.

Във втория ден, българинът Николай Филипов защити колана си и за втора поредна година е шампионът на България. „Беше ми изключително трудно и до последния момент не бях сигурен, че ще мога да участвам, защото дадох много в предния ден, борейки се за Европейската титла. Изключително съм щастлив от успеха и вече гледам към следващата година и борбата за европейските и световни титли“, сподели българският шампион.

Световно признание

„Sofia Chilli Fest се затвърждава като един от най-добрите люти фестивали не само в Европа, но и в света. Впечатлени сме от организацията и отдадеността на българския екип. След този уикенд обмисляме да проведем световния финал догодина в България“, сподели Пол Оуро, основателят на League of Fire – световната лига за люти надяждания.

И тази година в рамките на Sofia Chilli Fest, посетителите се включиха в множество работилници, разгледаха музея на лютото, забавляваха се с хубава музика и храна, а най-смелите имаха възможността да участват в люти надяждания и да тестват рецепторите си.