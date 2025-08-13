Грижи за градината през август: Осигурете си богата и качествена реколта

Какво трябва да знаят овощарите, лозарите и градинарите през август, за да опазят плодовете и зеленчуците си и да подготвят почвата за новия сезон

Август е един от най-натоварените месеци за земеделците и градинарите. Температурите са високи, а реколтата навлиза в своята финална фаза. Това налага редица важни дейности, които да осигурят както количество, така и качество на добивите. От правилното поливане и подхранване до борбата с болести и неприятели и подготовката на почвата за есенни насаждения – всеки аспект е от значение. Този месец е решаващ за успеха на сезона, тъй като се полагат основите за бъдещи реколти и се гарантира здравето на растенията. Ето какви са ключовите задачи за овощари, градинари и лозари през август, както и важните дейности на полето.

Поливките през август на късните сортове ябълки и круши ще осигурят наедряването на плодовете. Високото качество обаче е и въпрос на системна борба с болестите, неприятелите и плевелите.

В малиновите насаждения след прибирането на реколтата е необходимо веднага да се пристъпи към резитба. Отстраняват се всички плододавали леторасти, за да се даде възможност да нарастнат бързо новите издънки и да заложат плод. Сгъстяващите насаждението издънки, както и израстващите в междуредието също се премахват. Резитбата трябва да бъде последвана от редовно разрохкване на почвата и премахването на плевелите.

През септември ще настъпи благоприятно време за засаждане на ягоди, а това означава, че площта трябва да се подготви още през август. Добрата подготовка означава разрохкване на дълбочина 40 – 50 см с разрохвач или с плуг без отметателна дъска, последвано от изораване на дълбочина 25 – 30 см, вече с обръщане на орния пласт. Преди тази оран се разхвърлят по 2- 3 т оборски тор на декар, както и минерални торове

При ябълката, крушата и дюлата през август трябва да продължат наблюденията за развитието на второто поколение на ябълковия и крушовия плодов червей. При близост на тези видове до праскови насадения може да се получи и от източен плодов червей.

Борбата със сливовия плодов червей приключва през първата десетдневка на август.

При захлаждания и превалявания през август се създават условия за силно нападение от късно кафяво гниене. Това може да наложи 1-2 претберитбени пръскания. Използват се регистрирани фунгициди с къс карантинен срок.

Задачи на градинаря

Август е време на усилен труд за градинарите. Трябва да се полагат много грижи за вторите зеленчукови култури, за доотглеждане на първите, а всеки ден се налагат и беритбите. Трябва да се има предвид, че при брането на краставиците, доматите и пипера наред с годните за пазара се откъсват и деформираните, нестандартните и заболелите плодове.Това ще позволи да нарастват нормално новите завръзи, да се намалят опасностите от зараза и в крайна сметка да се получи повече и по-доброкачествена продукция.

За да се намали опасността от намножаване на болестите и неприятелите по зеленчуковите култури, не е достатъчно само да се пръска. Необходимо е да се унищожи и плевелната растителност край градините. Това особено важи за оранжериите, където беритбите са приключили. Те трябва да се почистят от растителните остатъци, а плевелите край тях да се унищожат.

Всички зеленчуци през този период се нуждаят от вода. Най-доброто време за поливане са хладните часове на вечерта и утрото. Подхранването на вторите зеленчукови култури с размит във вода пресен оборски тор ще се отрази много добре на крайния резултат от отглеждането им.

С цел доопазване на доматите през месеца е необходимо да се водят наблюдения за алтернарията, картофената и брашнестата мана. Пиперът и краставиците също да се наблюдават за поява на мана. При поява на първи петна следва да се предприемат пръскания.От неприятелите през този период трябва да се следи за нападения от колорадски бръмбар, паяжинообразуващи акари, памукова нощенка и царевичния пробивач. При установяване на плътност над прага на икономическа вредност да се предприемат третирания с подходящи регистрирани инсектициди.

Задачи на лозаря

Задължителна практика е да се открият новозасадените облагородени лозички и да се почистят от така наречените росни корени. Това е необходимо, за да се постине добро развитие на кореновата система в дълбочина. Особено важно е да се премахнат корените от присадника, които се развиват в в мястото на спойката.

Зелените резитбени операции трябва да продължат и през август. Особено важно е да се премахнат листата около гроздовете на десертните сортове. Това ще подпомогне по-доброто им узряване и ще намали опасността от гниене на гроздето.

В лозята с допусната по-силна зараза от мана и особено в места с градушка е необходимо да се извърши още едно третиране срещу маната. Вниманието трябва да се насочи и към доопазване на гроздовата реколта от оидиум. При силна проява на оидиум и особено при превалявания по време на узряването може да се очаква нападение от сиво гниене. Август е подходящо време за риголване на мястото, определено за ново лозе.

Задачи на полето

Най-важна работа след прибирането на зърното от есенниците си остава дълбоката обработка на освободените площи. Августовската оран е най-качествената и за да е така, тя трябва да е придружена с полагащото се органично и минерално торене. Сухото и горещо августовско време принуждава стопаните да прибягват по-често към напояване. Водата несъмнено ще увеличи добива от царевицата, но през втората половина на месеца може да се окаже вредна за цвеклото. Тя ще намали захарнотно съдържание и ще влоши технологичните качества на кореноплодите.

Настъпва времето за прибиране на някои полски култури като соята, фасула и други. Много е важно да се определи точно времето за прибиране. От това ще зависи качеството на продукцията, годността й за съхранение, преработка или пряка употреба. Бобовете на соята трябва да придобият ръждивокафява или сребристожълта окраска, семената да са твърди, а листата да са започнали да изсъхват, за да се каже, че е време за прибиране. На фасула много добре ще се отрази изсушаването му на слънце. Ако се съхрани с влага повече от 14 %, зърната няма да запазят белия си цвят, а ще пожълтеят. Не е изключено при такава влажност да се развият и плесени.

Източник: НССЗ