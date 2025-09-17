Евростат: Заплатите в България растат най-много в ЕС през второто тримесечие на годината

По отделни държави членки на ЕС най-висок ръст на почасовите разходи за труд през второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г. регистрира България — с 13,4 %, следвана от Унгария с 11,0 %

Почасовите разходи за труд на работодателите в бизнес и правителствен сектор, които включват възнагражденията, изплащани на работниците, както и компоненти като социални и здравни осигуровки, продължават да нарастват както в еврозоната, така и в целия Европейски съюз. България отчита най-висок годишен ръст в ЕС през второто тримесечие на 2025 г., показват данни на Евростат, цитирани от БТА.

През второто тримесечие на годината (периода април–юни) почасовите трудови разходи се повишават с 3,6 % в еврозоната и с 4,0 % в целия ЕС спрямо същото тримесечие на миналата година. Тези разходи се състоят от два основни компонента — заплати и възнаграждения, както и разходи, свързани с труда, но не включващи заплати.

По отделни държави членки на ЕС най-висок ръст на почасовите разходи за труд през второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г. регистрира България — с 13,4 %, следвана от Унгария с 11,0 %. Три други държави имат над 10 % ръст — Румъния (10,4 %), Естония (10,3 %) и Гърция (10,1 %). Най-ниско увеличение е отчетено във Франция (1,4 %), Дания (1,5 %) и Малта (1,9 %).

У нас компонентата на възнагражденията през второто тримесечие расте с 13,4 % спрямо второто тримесечие на миналата година, като и по това сечения на показател сме на първо място в ЕС, а разходите за осигуровки и др. с 12,3 %. За последно страната ни е оглавявала своеобразната класация през първото тримесечие на 2023 г.

В правителствения сектор разходите за труд отчитат повишение с 14,6 % (първа позиция в ЕС през второто тримесечие), а в предприятията растат с 12,8 % (отново на първа позиция). През първото тримесечие разходите на работодателите за труд отбелязаха ръст на годишна база от 12,4 %, което отреди на страната ни трето място в ЕС по динамика на показателя. За последно България беше на първо място в ЕС по ръст на разходите за труд

В еврозоната разходите за заплати и възнаграждения на час нарастват с 3,7 %, а неквалифицираните трудови разходи се увеличават с 3,4 %. В ЕС повишението при заплатите е с 4,1 %, а при неквалифицираните разходи — с 3,8 %.

По икономически дейности трудовите разходи в еврозоната се увеличават с 2,7 % в предимно нестопанските сектори и с 4,0 % в бизнес сектора, като в индустрията ръстът е 3,3 %, в строителството — 4,7 %, а в услугите — 4,3 % спрямо второто тримесечие на миналата година. В целия ЕС ръстът е съответно 3,1 % в нестопанската сфера и 4,4 % в бизнеса, с 3,9 % в индустрията, 4,8 % в строителството и 4,6 % в услугите.

Сред икономическите дейности с най-висок ръст на почасовите разходи за труд в ЕС са “Професионални, научни и технически дейности” с 8,9 % и “Добивна промишленост” с 6,7 %. Най-нисък ръст на заплатите е отчетен в сектора “Недвижими имоти” — 1,6 %. При неквалифицираните трудови разходи най-силно са се повишили “Професионални, научни и технически дейности” (7,3 %) и “Добивна промишленост” (6,6 %), докато най-нисък ръст има в “Административни и спомагателни услуги” (1,8 %).