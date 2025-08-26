Евростат: С 6% повече зеленчуци и с 2% по-малко плодове са събрани в ЕС през 2024 г.

Количеството пресни зеленчуци, което е събрано в България през 2024 г., е било малко над 527 000 тона

В Европейският съюз (ЕС) са събрани 62,2 млн. тона пресни зеленчуци (включително пъпеши) през 2024 г., което представлява увеличение с 6 % спрямо 58,8 млн. тона през 2023 г., сочат най-новите данни на Евростат, цитирани от БТА. Испания (14,8 млн. тона), Италия (13,9 млн. тона) и Франция (5,8 млн. тона) са най-големите производители на пресни зеленчуци в ЕС, като заедно осигуряват 55 процента от общата реколта през миналата година.

Количеството пресни зеленчуци, което е събрано в България през 2024 г., е било малко над 527 000 тона. През миналата година България е събрала близо 205 000 тона плодове, ягодоплодни култури и черупкови плодове.

През 2024 г. производството на няколко ключови зеленчука в ЕС се е увеличило в сравнение с 2023 г.: реколтата от домати е била с 5 % повече (16,8 млн. тона), от моркови с 6 на повече (4,7 млн. тона), а от лук – с 11 на повече (7 млн. тона). Сред страните от ЕС Италия е била най-големият производител на домати през 2024 г., като на нея се падат 36 процента от общата реколта в ЕС, следвана от Испания (27%) и Португалия (10%).

Най-големите производители на моркови в ЕС са Германия (18 % от общото количество), Франция (14 %) и Полша (12 %). Нидерландия е била водещият производител на лук в ЕС през 2024 г., като на нея се пада около една четвърт (26 процента) от събрания в ЕС лук, следвана от Испания (20 %) и Германия (12 %).

24,3 млн. тона събрани плодове през 2024 г.

През 2024 г. производството на плодове, ягодоплодни култури и черупкови плодове (с изключение на цитрусови плодове, грозде и ягоди) в ЕС е било 24,3 млн. тона. Това е с 2% по-малко от количеството, събрано през 2023 г. Основните производители на плодове, ягодоплодни култури и черупкови плодове в ЕС през 2024 г. са били Италия (5,4 млн. тона), Испания (4,3 млн. тона) и Полша (4,1 млн. тона), на които се падат общо 57 % от производството на ЕС.

Добитото количество ябълки в ЕС през 2024 г. е 11,6 млн. тона, по-голямата част от които идват от Полша (29 %), Италия (21 %) и Франция (17 %). Производството в ЕС през 2024 г. е било с 4% по-ниско, отколкото през 2023 г.

През 2024 г. ЕС също така е произвел 1,9 млн. тона круши, което е с 2 % повече, отколкото през 2023 г. Основните производители на круши са Италия (24 % от общото количество за ЕС), Нидерландия (17%) и Белгия (15 %).

Производството на праскови е още по-концентрирано – на Испания (37 %), Италия (33 %) и Гърция (21 %), взети заедно, се падат 91 процента от реколтата в ЕС. Производството на праскови в ЕС през 2024 г. е било с 2 % по-високо, отколкото през 2023 г.