Епидемията от шарка по овцете и козите в Гърция: Заплаха за млечния сектор и цените у нас

Гръцката фета е под натиск, а българският пазар може да усети ценовия удар от недостига на овче и козе мляко

Епидемията от едра шарка по овцете и козите в Гърция нанася опустошителни щети върху млечния сектор в страната, което може да има пряко отражение и върху цените на млечните продукти в България. До август месец огнищата на заразата надхвърлят шестстотин, а смъртността сред животните вече достига между 180 000 и 200 000, съобщи сайтът ovce-kozi.com. В засегнати райони като Тесалия фермерите описват ситуацията като необратимо бедствие.

Фета – между емблема и криза

Гръцкото Министерство на развитието на селските райони въведе спешни мерки, включващи защитни и надзорни зони, както и забрани за движение на животни и сурово мляко. Тези ограничения, макар и необходими, парализират доставките и водят до рязко покачване на разходите в производството.

Кризата удря най-силно символа на гръцкото сиренарство – фетата, която носи на страната над 1 милиард евро приходи от износ за 2023 г. Тъй като европейските разпоредби изискват фетата да се прави само от овче или смесено овче и козе мляко, недостигът на суровина принуждава мандрите да се борят да спасят международните си договори. Това създава огромно напрежение на вътрешния пазар и гръцките потребители първи ще усетят ценовия скок.

Натиск по цялата верига

Масовото унищожаване на стада свива добива на мляко, а карантинните зони оскъпяват транспорта и забавят събирането на суровината. Експертите предупреждават, че през 2025 година производството ще продължи да спада. Тъй като търсенето остава стабилно, тази комбинация от фактори е сигурна рецепта за поскъпване:

Фета и бели сирена със ЗНП (Защитено наименование за произход): Цените се очаква да тръгнат нагоре още от есента и да продължат да растат до първото тримесечие на 2026 г.

Овче и козе кисело мляко: Увеличението ще зависи пряко от наличността на сурово мляко.

Косвен ефект: Възможно е поскъпване и при телешките продукти, ако потребителите масово започнат да търсят заместители.

Българският пазар: Шанс или предизвикателство?

Напрежението в Гърция неминуемо ще се пренесе и в региона. Ако гръцките цени на млечните продукти рязко поскъпнат, това ще се отрази и в България, където добивът на овче и козе мляко вече е ограничен. За родните фермери тази ситуация може да се окаже шанс за постигане на по-добри изкупни цени, но в същото време създава предизвикателство за стабилността на целия регионален пазар.

Зад статистиката стоят и хиляди фермери, които губят поминъка си. Въпреки обявените компенсации, които се приемат като недостатъчни, мнозина вече заявяват, че няма да могат да се върнат към професията. Кризата е не само икономическа, но и хуманна катастрофа за гръцкото животновъдство.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

