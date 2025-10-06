Стартира прием по de minimis за компенсиране на фермерите, попадащи в зоните с ограничителни мерки във връзка шарката по ДПЖ

Държавната помощ се отпуска за 2025 г., за животновъди, чиито регистрирани животновъдни обекти попадат в рамките на населените места, в които са наложени ограничителни мерки от БАБХ

От 6 октомври до 17 октомври 2025 г. се открива прием на заявления за кандидатстване по помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2024/3118, за компенсиране на земеделски стопани, отглеждащи дребни преживни животни, попадащи в зоните с въведени ограничителни мерки във връзка със заболяването шарка по дребните преживни животни. Ограничителните мерки включват забрани за придвижване и транспортиране на животните в 5-километрова защитна зона и в 15-километрова надзорна зона около констатираните огнища.

Държавната помощ се отпуска за 2025 г., за животновъди, чиито регистрирани животновъдни обекти попадат в рамките на населените места, в които са наложени ограничителни мерки от БАБХ.

Това са областите Пловдив, Бургас, Хасково, Стара Загора, Кърджали и Пазарджик, където са констатирани множество първични огнища на заболяването шарка по дребните преживни животни.

Заявления за подпомагане ще се приемат в Общинските служби земеделие (ОСЗ) към ОД “Земеделие“ на МЗХ по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Припомняме, че утвърденият от УС на ДФЗ бюджет по помощта е 2 млн. лв. Чрез помощта по de minimis ще се покрият част от разходите на стопаните за отглеждане на животните в областите, в които е регистрирано заболяването шарка при дребните преживни животни. Размерът на помощта за едно живо дребно преживно животно над 12 месеца е до 16 лв.

Право на подпомагане имат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат дребни преживни животни и фигурират в справка, предоставена от компетентния орган в лицето на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).