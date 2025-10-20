Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

До 10 ноември стопаните, произвеждащи оранжерийна продукция, картофи, тютюн, култивирани гъби и маслодайна роза кандидатстват за подпомагане по de minimis

АктуалноАкцентиДомати
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

Срокът за изплащане на помощта е до 15.12.2025 г.

От 20 октомври до 10 ноември 2025 г. се приемат заявления за кандидатстване по помощ de minimis за подпомагане на земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини), картофи, тютюн, култивирани гъби и маслодайна роза и тютюн.

АКЦЕНТИ
Срокът за изплащане на помощта е до 15.12.2025 г.За култура картофи земеделските стопани следва да имат регистрация за стопанската 2024/2025 г. в Регистъра за фитосанитарен контрол, поддържан от БАБХ.

Заявленията по помощта се подават в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПCMП) по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Утвърдените от Управителния съвет на ДФЗ единични ставки по помощта за 2025 г. са:

  • оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) в отопляеми оранжерии: 8 000 лв./ха;
  • оранжерийна продукция (домати, краставици, пипер, ягоди и малини) в неотопляеми оранжерии: 4 000 лв./ха;
  • картофи: 1 530 лв./ха;
  • картофи за семена: 765 лв./ха;
  • маслодайна роза: 1 800 лв./ха;
  • култивирани гъби: 16 лв./м2;
  • тютюн: 600 лв./ха.

Срокът за изплащане на помощта е до 15.12.2025 г.

На подпомагане подлежат регистрирани по Наредба №3 от 1999 земеделски стопани, с изключение на тютюнопроизводителите, за които се изисква да са регистрирани по Наредба №22 от 2016 г.

За да получат подпомагане земеделските стопани трябва да са подали валидно заявление по реда на Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни за Кампания 2025, като са заявили площи по интервенция за обвързано с производството подпомагане за доходите за оранжерийно производство и интервенция за подпомагане на доходите за производство на семена от картофи, а площите с маслодайна роза и картофи, да са заявени по интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ), както и да са с установени площи за същите култури за Кампания 2024;

За култура картофи земеделските стопани следва да имат регистрация за стопанската 2024/2025 г. в Регистъра за фитосанитарен контрол, поддържан от БАБХ.

Земеделските стопани отглеждащи маслодайна роза следва да са вписани в Националния електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза и да сключили договор с преработвателно предприятие за Кампания 2025 и съгласно чл. 10 и 13 от Закона за маслодайната роза, като се подпомагат за установените площи по ОПДУ за Кампания 2024.

За културата култивирани гъби на подпомагане подлежат земеделски стопани регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. и с площите с култивирани гъби, отглеждани на субстрат по Анкетен формуляр за стопанската 2024/2025 г.

За културата тютюн – стопаните трябва да са регистрирани по реда на Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и да са вписани през 2025 г. в Регистъра на тютюнопроизводителите. Производителите се подпомагат за засети площи с тютюн през 2025 г. Допустимите за подпомагане площи с тютюн се определят на база площите по договор, вписани в Регистъра на тютюнопроизводителите за 2025 г.

Максималният размер на помощите de minimis за всеки един земеделски стопанин в сектора на производството на селскостопански продукти не може да надхвърля 50 000 евро (97 791,50 лв.) за три години.

Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на сайта на ДФЗ.

             

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
До 5 ноември стопаните могат да заявяват подпомагане за пропаднали площи от измръзване/слана през 2025 г.
От 15 октомври ДФЗ започва прием по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Ива Иванова, ДФЗ: Сключени са близо 730 договора за 380 млн. лева в сектор „Мляко и млечни продукти“ по ПРСР 2014-2020
От 15 октомври стопаните заявяват подпомагане за пропаднали площи от измръзване/слана през 2025г.
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиДомати
До 10 ноември стопаните, произвеждащи оранжерийна продукция, картофи, тютюн, култивирани гъби и...
АктуалноАкценти
КЕВР изготви обстоен анализ на причините за нарушен достъп до питейна вода...
АктуалноАкценти
Агропрогноза: В по-голямата част от полските райони ще се наблюдава подобряване на...
Финансиране в земеделието
Земната ябълка: Стара култура за новите климатични времена
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Успех за България в Япония: Над 300 хил. души посетиха щанда на...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама