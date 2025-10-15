„Ден на българския производител 2025“ ще покаже в Сливен, до разклона за с. Мечкарево най-доброто от фермите

Въглеродно земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

За поредна година изложението ще отвори вратите си за всички продукти за трапезата, произведени от чисти, натурални суровини по традиционни рецепти

Сливен се готви да посрещне едно от най-мащабните събития в животновъдния и аграрния календар за годината – „Ден на българския производител 2025“, който ще се проведе на 17 и 18 октомври 2025 г. в изложбения център на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) в гр. Сливен, до разклона за село Мечкарево.

Акценти от програмата:Защо да посетите изложението?

Събитието ще представи разнообразие от класни български животни: говеда от млечни, месодайни и автохтонни породи, биволи, престижни селекции в коневъдството и породисти кучета. Селекционери, фермери, производители и преработватели от цялата страна ще покажат най-доброто от родното производство, иновации, генетика и традиции в сектора.

За поредна година изложението ще отвори вратите си за всички продукти за трапезата, произведени от чисти, натурални суровини по традиционни рецепти. Малки и големи, професионалисти и любители, ще могат да дегустират храни и деликатеси родно производство, да се насладят на истинския вкус и качество на продукти от мляко, месо, хрупкав хляб, ароматни зеленчуци и билки, и да посетят специално обособен Фермерски базар.

„Денят на българския производител е важен форум за България и за всички фермери и производители, които поддържат и развиват традициите в отглеждането на разнообразни и класни породи животни и налагат страната ни като бранд за висококачествени и вкусни храни. Нашата цел е да създадем платформа, където животновъди, производители, експерти и потребители да се срещнат, обменят опит и идеи, и да отпразнуваме заедно плодовете на техния труд и качество“, каза изпълнителният директор на ИАСРЖ д-р Георги Йорданов.

Акценти от програмата:

Настаняването на животни, производители и преработватели ще започне от 17 октомври, а на 18 октомври (събота) очакваме професионалисти и почитатели с фолклорна програма, конно шоу с награждаване и демонстрации по прескачане на препятствия с коне, специализирана клубна изложба на българско овчарско куче с призьори от международни състезания, фермерски базар и срещи с производители.

Защо да посетите изложението?

  • Професионална сцена: Представяне на водещи български ферми и селекционни програми.
  • Международен мащаб: Участие на призьори от световни купи и експерти от Европа.
  • Фермерски дух: Възможност за директен контакт с производители, дегустации и обмяна на опит.
  • Живо преживяване: Демонстрации с животни, конни шоу програми и богата културна сцена.
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

