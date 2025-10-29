Въглеродно земеделие
БАБХ потвърди случай на антракс в с. Славяново, община Харманли

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
След първоначално възникналото съмнение, служители на Агенцията извършиха ваксинация на всички възприемчиви животни в обекта и в свързан с него животновъден обект

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с лабораторно изследване потвърди наличие на заболяването антракс в животновъден обект за отглеждане на овце и говеда в село Славяново, община Харманли, област Хасково.

След първоначално възникналото съмнение, служители на Агенцията извършиха ваксинация на всички възприемчиви животни в обекта и в свързан с него животновъден обект. След излизане на резултатите, ваксинацията е разширена и обхваща всички животновъдни обекти в населеното място, с цел ограничаване на евентуалното разпространение на заболяването. Очаква се имунизационната кампания да приключи в рамките на една седмица. В стопанството е извършена дезинфекция и е наложена възбрана за движение на животни от и към обекта. Към момента няма нови случаи на заболели или умрели животни. Няма данни за засегнати хора. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) е уведомена. Екипи на БАБХ продължават ежедневното наблюдение на животните в засегнатия район. Целта е бързо овладяване на ситуацията и недопускане на нови огнища.

БАБХ напомня на животновъдите, че при съмнение за заболяване следва незабавно да уведомят ветеринарния лекар на стопанството, който трябва да сигнализира областния ветеринарен инспектор.

Гражданите могат да подават сигнали при съмнение за нарушения на денонощния телефон на БАБХ – 0 700 122 99. На линията се приемат жалби и сигнали за нерегламентиран внос, придвижване и продажба на живи животни. Всички сигнали се проверяват в спешен порядък, а при установени нарушения се предприемат съответните мерки от компетентните органи.

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

