Съмнение за антракс: БАБХ предприе действия за ограничаване на заболяването

Мариана Климентиева
Към момента няма данни за засегнати хора

Във връзка с възникнало съмнение за заболяването антракс в животновъден обект за отглеждане на овце и говеда в село Славяново, община Харманли, област Хасково, служители на БАБХ извършиха ваксинация на всички възприемчиви животни в обекта, както и в свързан с него обект. Тъй като за първи път се установява съмнение за заболяването в това населено място, ще бъде извършена ваксинация на цялото чувствително поголовие в района с цел ограничаване на евентуалното разпространение на заболяването.

Извършена е дезинфекция в обекта и е наложена възбрана към момента за движение на животни от и към животновъдния обект. В засегнатото стопанство няма нови случаи на заболели или умрели животни. Към момента няма данни за засегнати хора. Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни животни, а понякога и хищници. Най-чувствителни са: козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите, конете.

При съмнение за наличие на болест по животните, собствениците следва незабавно да се свържат с ветеринарния лекар на стопанството. Той трябва да уведоми областния ветеринар, който да пристигне на инспекция.

Гражданите могат да подават сигнали при съмнение за нарушения на денонощния телефон на БАБХ – 0 700 122 99. На линията се приемат жалби и сигнали за нерегламентиран внос, придвижване и продажба на живи животни. Всички сигнали се проверяват в спешен порядък, а при установени нарушения се предприемат санкции от компетентните органи.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

