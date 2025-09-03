Въглеродно земеделие
Животновъди и пчелари подават до 5 септември заявления за подпомагане по de minimis

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Срокът за изплащане на помощта е до 30.09.2025 г.

До 5 септември 2025 г. (петък) фермерите, отглеждащи крави, биволи, овце-майки, кози-майки и пчелни семейства, могат да подават заявления за подпомагане по помощта de minimis за 2025 г. Държавната помощ се прилага съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2024/3118. Финансовата подкрепа се предоставя за преодоляване на негативния ефект от възникналия климатичен феномен от засушаване през тази година.

Заявленията по de minimis за 2025 г. се подават в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (OПCMП) по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалище на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ).

Размерът на помощта за едно животно/пчелно семейство е:

• до 80 лв. за млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП);
• до 80 лв. за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК –РП);
• до 80 лв. на крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП);
• до 80 лв. за биволи;
• до 60 лв. за млечни крави (МлК)
• до 60 лв. за говеда в планински райони (Г-пл);
• до 60 лв. за месодайни крави (МеК);
• до 16 лв. за овце-майки и/или кози-майки, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП);
• до 16 лв. за овце-майки и/или кози-майки от застрашени от изчезване породи (ДПЖ-ЗП);
• до 12 лв. за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл);
• до 12 лв. за овце-майки и/или кози-майки по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3);
• до 8 лв. за пчелно семейство.

Срокът за изплащане на помощта е до 30.09.2025 г. Допуска се изплащане на субсидиите и след обявения краен срок. Това е възможно да се случи при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване на допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.
Максималният праг на подпомагане по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро.
Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на сайта на ДФЗ.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

