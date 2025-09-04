Зам.-министър Янчев: Трябва да създадем механизъм, с който стопаните без вина за пожари да не търпят санкции

Той подчерта, че през летния сезон, заради високите температури, в страната са възникнали множество пожари, като част от тях все още са активни

„Необходимо е да създадем механизъм, чрез който пострадалите стопани, които нямат вина за възникнали пожари, да не бъдат санкционирани.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев по време на среща с представители на земеделския бранш и на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, проведена в МЗХ.

Той подчерта, че през летния сезон, заради високите температури, в страната са възникнали множество пожари, като част от тях все още са активни. „Важно е да се установи мястото на възникване и причината за всяка огнена стихия. Там, където са засегнати големи по размер площи и е обявено бедствено положение със заповед на кмета или областния управител, и след уведомление на ДФЗ от земеделския стопанин, парцелите се установяват и случаят се третира като форсмажорно обстоятелство“, уточни зам.-министър Янчев.

По думите му, проблем представляват локалните и по-малки пожари, например край пътища и магистрали, които тази година са били около 200. „Именно при тях трудно се установява мястото на възникване, а загубите за фермерите върху земеделската продукция са значителни. Затова трябва да търсим решение и за такива случаи, за да има справедливи условия за изплащане на подпомагането към фермерите“, подчерта той.

В хода на разговора институциите и браншът се обединиха около необходимостта от национален административен механизъм, защитаващ интересите на земеделските производители, пострадали от пожари, за които те нямат вина.