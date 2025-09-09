МЗХ съдейства на Областна администрация София-град за премахване на опасни дървета от парк „Врана“

Освен отстраняването на непосредствено опасните дървета, горските служители извършиха и цялостен оглед на зелените площи в района

Министерството на земеделието и храните съдейства на Областна администрация София-град за премахване на изсъхнали и опасни дървета в района на парк „Врана“. Мярката е предприета след оценка на риска за безопасността на гражданите и посетителите на парка, както и за предотвратяване на инциденти в прилежащите инфраструктурни зони.

Квалифицирани служители на Държавно горско стопанство – Триград, Южноцентрално държавно предприятие (ЮЦДП), бяха ангажирани с повалянето и отстраняването на близо 10 опасни дървета, изсъхнали и надвиснали върху основната пътна артерия в района — бул. „Цариградско шосе“. Тези дървета представляваха сериозна опасност за преминаващите автомобили и пешеходци, както и за посетителите на парк „Врана“.

Освен отстраняването на непосредствено опасните дървета, горските служители извършиха и цялостен оглед на зелените площи в района. Резултатът от оценката показа, че около 900 дървета трябва да бъдат премахнати или подложени на допълнителна оценка на риска. Мерките ще се предприемат в съответствие с екологичните стандарти и с грижа за устойчивостта на местната флора и фауна.

Предприетите действия са част от съвместната работа между МЗХ, Областна администрация София-град, МВР и горските структури в страната, които имат за цел да осигурят максимална безопасност за гражданите и да запазят природната хармония на района.