Зам.-министър Янчев: Работим за модернизиране на селското стопанство чрез инвестиции в цифровизация и устойчиви производствени практики

Той акцентира върху ролята на прецизното земеделие, сателитното наблюдение, автоматизацията и изкуствения интелект за по-ефективното използване на ресурсите и повишаване на производителността

„Работим активно за модернизиране на селското стопанство чрез инвестиции в цифровизация, устойчиви производствени практики и повишаване на конкурентоспособността на малките и средни земеделски стопанства“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев по време на откриването на XII Международна министерска конференция по проекта „Европейски хляб на мира“ в Балчик.

Той акцентира върху ролята на прецизното земеделие, сателитното наблюдение, автоматизацията и изкуствения интелект за по-ефективното използване на ресурсите и повишаване на производителността. „Технологиите трябва да бъдат достъпни за стопаните и съобразени с техните практически потребности. Инвестициите в агроиновации трябва да вървят ръка за ръка с образованието, знанията, научните изследвания и внедряването на новите технологии в земеделската практика“, каза още той.

По думите му секторът се нуждае от сигурност и предвидимост. Янислав Янчев отбеляза, че фермерите трябва да имат възможност да планират бъдещето си, за да модернизират стопанствата си. Според него пряко влияние върху земеделието оказват и военните конфликти, изменението на климата и нестабилността на пазарите.

Сред основните акценти в дискусията беше адаптирането на земеделието към климатичните промени. Заместник-министър Янчев подчерта необходимостта от устойчиво управление на водите и почвите, опазване на биологичното разнообразие и изграждане на ефективни системи за предотвратяване и управление на риска. Той подчерта и нарастващата роля на младите фермери в развитието на сектора.