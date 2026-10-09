Въглеродно земеделие
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Зам.-министър Янчев: Работим за модернизиране на селското стопанство чрез инвестиции в цифровизация и устойчиви производствени практики

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Той акцентира върху ролята на прецизното земеделие, сателитното наблюдение, автоматизацията и изкуствения интелект за по-ефективното използване на ресурсите и повишаване на производителността

„Работим активно за модернизиране на селското стопанство чрез инвестиции в цифровизация, устойчиви производствени практики и повишаване на конкурентоспособността на малките и средни земеделски стопанства“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев по време на откриването на XII Международна министерска конференция по проекта „Европейски хляб на мира“ в Балчик.

Той акцентира върху ролята на прецизното земеделие, сателитното наблюдение, автоматизацията и изкуствения интелект за по-ефективното използване на ресурсите и повишаване на производителността.  „Технологиите трябва да бъдат достъпни за стопаните и съобразени с техните практически потребности. Инвестициите в агроиновации трябва да вървят ръка за ръка с образованието, знанията, научните изследвания и внедряването на новите технологии в земеделската практика“, каза още той.

По думите му секторът се нуждае от сигурност и предвидимост. Янислав Янчев отбеляза, че фермерите трябва да имат възможност да планират бъдещето си, за да модернизират стопанствата си. Според него пряко влияние върху земеделието оказват и военните конфликти, изменението на климата и нестабилността на пазарите.

Сред основните акценти в дискусията беше адаптирането на земеделието към климатичните промени. Заместник-министър Янчев подчерта необходимостта от устойчиво управление на водите и почвите, опазване на биологичното разнообразие и изграждане на ефективни системи за предотвратяване и управление на риска. Той подчерта и нарастващата роля на младите фермери в развитието на сектора.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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