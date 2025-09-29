Зам.-министър Василева: Размерът на бюджета на Стратегическия план, касаещ фермерите, се запазва

Тя поясни, че членството в еврозоната носи редица ползи, сред които намаляване на транзакционните разходи, по-добър достъп до финансиране и по-прозрачна икономическа среда

„Въвеждането на единната европейска валута в България ще насърчи инвестициите в модерни технологии и ще създаде по-добри възможности и условия за живот в селските райони. Размерът на бюджета на Стратегическия план, който е на разположение за подпомагане на фермерите, остава един и същ – 8 млрд. евро .“ Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева при откриването на информационна среща, която се проведе в Кърджали.

Тя посочи, че преминаването към еврото ще премахне валутния риск и ще засили доверието в икономическата стабилност на страната ни. Включването ни в еврозоната ще улесни достъпа на фермерите и преработвателите до нови пазари и инвестиции.

„За Министерството на земеделието и храните това е възможност за допълнително развитие и модернизация на сектора“, заяви заместник-министърът.

И в рамките на тази среща тя поясни, че членството в еврозоната носи редица ползи, сред които намаляване на транзакционните разходи, по-добър достъп до финансиране и по-прозрачна икономическа среда.

Д-р Василева изтъкна, че това е особено важно за земеделските производители, които и в момента работят в евро среда, тъй като подпомагането по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, както и по Програмата за морско дело и рибарство, е в евро, което се превалутира в лева.

„Искам ясно да заявя, че в сектор „Земеделие“ сме създали всички условия преминаването към единната европейска валута да се осъществи плавно, навременно и без сътресения“, припомни Лозана Василева и поясни, че още сега в насоките за кандидатстване по инвестиционните интервенции сумите се посочват както в лева, така и в евро. От 1 януари 2026 г. всички бюджети и допустими разходи ще бъдат изцяло в евро.

Тя добави, че включването ни в еврозоната е стратегическа стъпка за страната ни – не само във финансов и икономически аспект, но и като част от нашето пълноценно участие в европейското семейство. „С приемането на еврото България ще завърши един от последните етапи от своята европейска интеграция“, каза още д-р Василева.

В хода на дискусиите тя подчерта достойното място на район Кърджали на аграрната карта на България, благодарение на активността на местните земеделски стопани, благоприятните климатични условия и разнообразието от култури. Заместник-министърът заяви още, че Министерството на земеделието и храните, неговите структури и аграрната общност в района работят активно за устойчивото развитие на сектора.