Зам.-министър Василева: Черно море трябва да се превърне в модел за синя икономика

„Нашата обща цел е ясна – да превърнем Черно море в модел за синя икономика, където икономическият растеж и опазването на природата са в синхрон.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева по време на Международния форум „Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“, домакин на който бе град Бургас. Тя подчерта значението на устойчивото развитие на черноморския басейн като стратегически приоритет за България и региона.

„Черно море не е просто географско понятие, а жива икономическа и екологична система, в която са вплетени съдбите на милиони хора, ключови отрасли като рибарството, туризма и транспорта, както и уникалното биоразнообразие на региона“, посочи заместник-министър Василева.

По думите й черноморските общини трябва да бъдат пример с модерна инфраструктура, смели инвестиции и добро сътрудничество между бизнеса и науката.

Тя постави акцент и върху иновативните и дигитални решения – като инструмент за устойчиво рибарство, мониторинг на околната среда и подкрепа за млади стартиращи компании. „Иновациите и дигитализацията са катализаторът, който ще преведе теориите в практика,“ отбеляза Василева.

Заместник-министърът представи и данни за напредъка по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г., чийто общ бюджет е над 237,3 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. По думите ѝ над 50% от средствата ще бъдат договорени до края на 2025 г., като вече са сключени 91 договора на стойност 75,8 млн. лв.

В заключение заместник-министър Василева подчерта, че само с обединените усилия на всички заинтересовани страни може да се изгради проспериращо и устойчиво бъдеще за Черно море.

На международния форум присъстваха министърът на околната среда и водите Манол Генов, министърът на туризма Мирослав Боршош, а онлайн се включи министърът на енергетиката Жечо Станков. Участие взеха експерти, представители на институции и иновативни организации от целия черноморски регион, които представят идеи за устойчивото му развитие и разгръщането на синята икономика. Събитието има за цел да утвърди град Бургас като водещ регионален център за синя наука, технологии и партньорство в Черноморския басейн.