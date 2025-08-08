Закуската: Малките тайни на голямото хранене

От влиянието върху теглото до най-популярните закуски по света – всичко, което трябва да знаете
Всеки е чувал, че закуската е най-важното хранене за деня, но често приемаме това твърдение за даденост, без да се замисляме за по-дълбокия му смисъл и любопитните аспекти, които го съпътстват. Откъде идва думата “закуска” и кога точно сядаме да ядем? Кои са рекордьорите по масово закусване и какви са навиците на милиони хора по света? Пригответе се да разберете няколко интригуващи факта, които ще ви накарат да погледнете на сутрешното си хранене по съвсем нов начин.
- Знаете ли, че думата за закуска на английски език буквално означава прекъсване на периода на въздържание от храна по време на нощния сън.
- Средно хората сядат да закусват в 7,31 ч. в делнични дни и в 8,28 ч. през почивните дни.
- Първата зърнена закуска е създадена през далечната 1863 г. и е било необходимо да престои една нощ, за да може да се сдъвче.
- Според проучвания хората, които закусват, по-лесно поддържат здравословно тегло, от тези, които пропускат сутрешното хапване.
- Една четвърт от хората пропускат закуската поне веднъж седмично, а един на всеки десет не закусва изобщо.
- Жените са склонни да пропускат закуската по две причини – или да имат повече време за външния си вид, или за да намалят калориите, приети през деня.
- Световният рекорд за най-голям брой хора, закусващи в леглото, е 289. Поставен е през март 2012 г. в Сидни, Австралия.
- Най-много хора са закусвали заедно в Германия през 2005 г., 29-и май. Тогава за първото дневно хапване се събрали 27 854 души.
- Най-голямата купа с овесена каша е напълнена в Русия на 1о-и септември 2011 г. и е тежала 865 кг.
- Едни от най-популярните храни за закуска са яйцата, сандвичите, палачинките и овесените ядки.
Снимка: Pixabay