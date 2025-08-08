Закуската: Малките тайни на голямото хранене

От влиянието върху теглото до най-популярните закуски по света – всичко, което трябва да знаете

Всеки е чувал, че закуската е най-важното хранене за деня, но често приемаме това твърдение за даденост, без да се замисляме за по-дълбокия му смисъл и любопитните аспекти, които го съпътстват. Откъде идва думата “закуска” и кога точно сядаме да ядем? Кои са рекордьорите по масово закусване и какви са навиците на милиони хора по света? Пригответе се да разберете няколко интригуващи факта, които ще ви накарат да погледнете на сутрешното си хранене по съвсем нов начин.

Знаете ли, че думата за закуска на английски език буквално означава прекъсване на периода на въздържание от храна по време на нощния сън.

Средно хората сядат да закусват в 7,31 ч. в делнични дни и в 8,28 ч. през почивните дни.

Първата зърнена закуска е създадена през далечната 1863 г. и е било необходимо да престои една нощ, за да може да се сдъвче.

Според проучвания хората, които закусват, по-лесно поддържат здравословно тегло, от тези, които пропускат сутрешното хапване.

Една четвърт от хората пропускат закуската поне веднъж седмично, а един на всеки десет не закусва изобщо.

Жените са склонни да пропускат закуската по две причини – или да имат повече време за външния си вид, или за да намалят калориите, приети през деня.

Световният рекорд за най-голям брой хора, закусващи в леглото, е 289. Поставен е през март 2012 г. в Сидни, Австралия.

Най-много хора са закусвали заедно в Германия през 2005 г., 29-и май. Тогава за първото дневно хапване се събрали 27 854 души.

Най-голямата купа с овесена каша е напълнена в Русия на 1о-и септември 2011 г. и е тежала 865 кг.

Едни от най-популярните храни за закуска са яйцата, сандвичите, палачинките и овесените ядки.

Снимка: Pixabay