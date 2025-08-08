Закуската: Малките тайни на голямото хранене

Въглеродно земеделие
Мариана Климентиева
2 Минути

От влиянието върху теглото до най-популярните закуски по света – всичко, което трябва да знаете

Всеки е чувал, че закуската е най-важното хранене за деня, но често приемаме това твърдение за даденост, без да се замисляме за по-дълбокия му смисъл и любопитните аспекти, които го съпътстват. Откъде идва думата “закуска” и кога точно сядаме да ядем? Кои са рекордьорите по масово закусване и какви са навиците на милиони хора по света? Пригответе се да разберете няколко интригуващи факта, които ще ви накарат да погледнете на сутрешното си хранене по съвсем нов начин.

  • Знаете ли, че думата за закуска на английски език буквално означава прекъсване на периода на въздържание от храна по време на нощния сън.
  • Средно хората сядат да закусват в 7,31 ч. в делнични дни и  в 8,28 ч. през почивните дни.
  • Първата зърнена закуска е създадена през далечната 1863 г. и е било необходимо да престои една нощ, за да може да се сдъвче.
  • Според проучвания хората, които закусват, по-лесно поддържат здравословно тегло, от тези, които пропускат сутрешното хапване.
  • Една четвърт от хората пропускат закуската поне веднъж седмично, а един на всеки десет не закусва изобщо.
  • Жените са склонни да пропускат закуската по две причини – или да имат повече време за външния си вид, или за да намалят калориите, приети през деня.
  • Световният рекорд за най-голям брой хора, закусващи в леглото, е 289. Поставен е през март 2012 г. в Сидни, Австралия.
  • Най-много хора са закусвали заедно в Германия през 2005 г., 29-и май. Тогава за първото дневно хапване се събрали 27 854 души.
  • Най-голямата купа с овесена каша е напълнена в Русия на 1о-и септември 2011 г. и е тежала 865 кг.
  • Едни от най-популярните храни за закуска са яйцата, сандвичите, палачинките и овесените ядки.

Снимка: Pixabay

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

