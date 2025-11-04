Въглеродно земеделие
Вносните квоти за Украйна скачат – с 583% за мед и с 300% за яйца

Новият регламент за търговия между Европейския съюз и Украйна влезе в сила изненадващо рано – на 29 октомври 2025 г., вместо в началото на следващата година, както се надяваха много земеделски стопани в държавите членки. Това споразумение, сключено без широка публичност в Брюксел, предизвика остра реакция в сектора, тъй като официалното “връщане към предвоенните принципи” се оказа само на думи.

Условия и скептицизъм за защитните клаузи

Основната причина за недоволството на европейските фермери е значителното увеличение на вносните квоти за украински селскостопански стоки спрямо нивата от 2021 г. Според коментари в полското агроиздание farmer.pl, цитирано от agri.bg.квотите, действали преди началото на войната, са завишени впечатляващо.

Анализът на UkrAgroConsult потвърждава мащаба на промените, като посочва следните процентни увеличения на квотите за най-чувствителните продукти спрямо 2021 г.:

  • Мед — с 583,3 %
  • Захар – 500 %
  • Преработено нишесте – 500 %
  • Ечемичени люспи, други преработени зърнени храни — 435,8 %
  • Трици, люспи и остатъци – 386 %
  • Мляко на прах – 308 %
  • Яйца – 300 %
  • Малц – 250 %
  • Преработени домати – 250 %
  • Преработени захарни продукти – 250 %
  • Нишестета – 244 %
  • Масло – 233,3 %
  • Овесени ядки — 192,5 %
  • Царевица – 153 процента
  • Мляко, сметана и кондензирано мляко – 150 %
  • Чесън – 150 %
  • Други захари — 150 %
  • Ябълков сок – 150 %
  • Преработени маслени продукти – 150 %
  • Сладка царевица – 150 %
  • Манитол-сорбитол – 150 %
  • Преработени зърнени продукти – 150 %
  • Захарни сиропи – 135 %
  • Птиче месо – 133,3 %
  • Пшеница — 130 %
  • Етанол – 125 %
  • Ечемик — 122,2 %

Според украинския вицепремиер по европейската и евроатлантическата интеграция Тарас Качка, актуализираното споразумение отразява задълбочаващата се икономическа интеграция между Украйна и ЕС, откривайки нови пазарни възможности за украинския селскостопански износ.

Условия и скептицизъм за защитните клаузи

Като част от сделката, влизането в сила на регламента е обвързано с условие Украйна да хармонизира своето законодателство с регулациите на ЕС относно остатъците от пестициди и хуманното отношение към животните в рамките на следващите три години.

Въпреки това, Copa Cogeca, водещата европейска организация на фермерите, остава силно скептична относно ефективността на предвидената засилена обща предпазна клауза. Организацията приветства принципа на клаузата, която позволява намеса при пазарни смущения, но изразява притеснения, че липсата на автоматичност и ясни критерии за задействане я прави неефективна. “Призоваваме за внедряването на надеждна и автоматична система за наблюдение на вноса на най-чувствителните продукти,” се посочва в изявлението на Copa Cogeca.

Към 1 октомври 2025 г. Украйна е изнесла селскостопански продукти на стойност 15 млрд. евро, което е с 1,57 млрд. евро по-малко отколкото през същия период на миналата година. 90% от спада в износа през първите девет месеца е свързан с европейския пазар и ембаргото, наред с други фактори.

Украйна очаква реколта от почти 79 млн. тона зърнени и маслодайни култури, от които 49 млн. тона са предназначени за износ – включително 17,5 млн. тона пшеница и 23,5 млн. тона царевица, съобщава UkrAgroConsult, цитиран от agri.bg.

Автор: Агрозона
Agrozona.bg e информационен сайт, който представя последните новини и анализи в сектор „Земеделие”, Хранително-вкусовата промишленост и предприемачество в селските райони. Тук ще откриете полезна информация, свързана с възможностите за национално и европейско финансиране на българските фермери, промени в българското и европейското законодателство и тенденциите в селското стопанство в България, Европейския съюз и по света.

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

