Включването на бубарството в селекционни програми проучват учени

От Научния център по бубарство Враца ще анализират местните породи буби и сортовете черница в рамките на международен проект

Научен център по бубарство (НЦБ) – Враца към Селскостопанска академия е активен участник в проект „Advocating the Role of silk Art and Cultural heritage at National and European scale“ ARACNE, финансиран по „Call: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02 — Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad“ на Европейската комисия, съобщават от Селскостопанска академия (ССА). Застъпване на ролята на коприненото изкуство и културното наследство в национален и европейски мащаб“ ARACNE, финансиран по „Покана: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02 — Културното наследство и изкуствата на Европа – популяризиране на нашите ценности у дома и в чужбина по Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“.

През 2022 г. консорциум, съставен от 14 организации от 7 страни – Италия, България, Испания, Франция, Грузия, Гърция и Словения, подготви и предложи за финансиране. Проектът беше одобрен, като за участието на НЦБ-Враца е предвиден бюджет в размер на 149 125 Евро. Международен координатор на проекта е Научният институт по бубарство в гр. Падуа, Италия.

Проектът е тригодишен и главните му цели са проучване на европейското културно и научно наследство в областта на бубарството и естествената коприна, с цел неговото използване за възраждането на подотрасъла.

Участието на НЦБ-Враца ще бъде фокусирано главно в провеждане на научноизследователска работа по отношение някои местни породи буби и сортове черници и осигуряване възможностите за тяхното включване в селекционните програми. Другият аспект в дейността на Научният институт по бубарство по проекта ще е проучване на историята на копринарството в България.

На 6 и 7 март 2023 г. в гр. Падуа ще бъде проведена първата среща на участниците в проекта, в която ще участва и проф. д-р Паномир Ценов – директор на НЦБ-Враца и национален координатор по проекта, казват още от ССА.

