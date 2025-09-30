Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Вицепремиерът Караджов: Жп връзката със Северна Македония и магистрала „Рила“ ще събудят икономическия потенциал на Кюстендил

Актуално
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Караджов подчерта, че развитието на железопътната линия София – Гюешево и нейното свързване с мрежата на Северна Македония е от стратегическо значение

„Два от най-важните железопътни участъци по Коридор 8 – Радомир-Перник и Перник-София – вече са върнати в инвестиционната програма на НКЖИ“. Това заяви в Кюстендил вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на втори регионален форум за транспортна свързаност, който се организира Кюстендилска търговско-промишлена палата и Клъстер Зелен транспорт.

АКЦЕНТИ
Караджов подчерта, че развитието на железопътната линия София – Гюешево и нейното свързване с мрежата на  Северна Македония е от стратегическо значение. До края на годината ще бъде приет новият проект за трасето Радомир – Гюешево, което ще осигури директна връзка и на Кюстендил. Линията ще бъде проектирана за скорост до 160 км/ч, а обществената поръчка за строителството ще бъде обявена в средата на следващата година. Министърът увери, че новото трасе преминава извън населените места. Обмисляме за жителите да бъде организиран довеждащ транспорт, а съществуващите линии в планинските райони ще бъдат рехабилитирани за обслужване с малки влакове.

През ноември предстои подписване на споразумение с Република Северна Македония за изграждането на общия трансграничен железопътен тунел – последната стъпка за завършване на връзката.

Другият голям проект за региона е автомагистрала „Рила“, която ще бъде естествено продължение на АМ „Струма“ и ще свърже Дупница с Кюстендил и границата с Република Северна Македония. На 1 октомври Консултативният съвет по концесиите ще разгледа предложението за концесия на участъка Дупница – Гюешево. “До пролетта на следващата година ще бъде избран международен консултант, който да направи анализите. Тези проекти ще дадат нов живот на икономиката и туризма в Югозападна България, а Кюстендил ще стане част от транспортната карта на България“, заяви министър Караджов.

В рамките на своята визита в града Караджов посети жп гарите в Гюешево и Кюстендил, както и пощата в града. На среща с областния управител инж. Методи Чимев бяха обсъдени проектите за транспортна свързаност в региона на Кюстендил.

ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Последни

Актуално
Вицепремиерът Караджов: Жп връзката със Северна Македония и магистрала „Рила“ ще събудят...
Актуално
Премиерът: Целта е до следващото лято в Плевен да няма режим на...
Актуално
Млад фермер спаси с. Крива бара от пожар, селото събира пари за...
Актуално
Стартира изплащането на оставащите компенсации за измръзналите череши, вишни и кайсии
Актуално
Зам.-министър Василева: Размерът на бюджета на Стратегическия план, касаещ фермерите, се запазва

