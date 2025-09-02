Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Вицепремиерът Караджов: След една година застой строителството на жп линията между Костенец и Септември вече напредва с добри темпове

Това е един от най-сложните и трудни за изпълнение участъци по цялото стратегическо направление от София до Пловдив

След като цялата 2024 година е пропусната и строителството в този участък е било замразено, вече виждаме резултати от възобновената през март т.г. работа. Това каза заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на проверка на строителните дейности по жп линията между Костенец и Септември.

Това е един от най-сложните и трудни за изпълнение участъци по цялото стратегическо направление от София до ПловдивПо думите му 25-километровия участък е от изключителна важност за българската транспортна схема, защото е елемент от модернизацията на железопътното трасе от София до Бургас.

„Направихме символично събаряне на последните сантиметри от каменната стена, която делеше двете части на тунела. Той е с обща дължина от близо 2,5 км, като се копаеше едновременно от двете страни. Тези два километра и половина под планината не са просто инженерно съоръжение, а символ на волята и способността на България да изгражда модерна инфраструктура“, обясни вицепремиерът Караджов.

Това е един от най-сложните и трудни за изпълнение участъци по цялото стратегическо направление от София до Пловдив. В него са включени 23 моста и виадукти с обща дължина 2,3 км и над 4,5 км тунели.

„Има добра мобилизация и в другите два тунела от този лот, почти завършена е жп гарата в Белово, а тази в Костенец е изпълнена на 70%, телекомуникациите и контактната мрежа на места са завършени на 85%“,  обясни още Караджов. „Това ми дава увереност, че въпреки забавянията до 2029 г. жп линията ще бъде изградена за скорости от 160 км/ч“, допълни той.

Участие в проверката взеха посланикът на Република Турция в България Н.Пр. Мехмет Саит Уянък, както и представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и на фирмите изпълнители.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

