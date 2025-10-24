Виетнам отваря врата за български земеделски стоки

Министър Тахов и виетнамският му колега Тран Дук Тханг договориха разширяване на търговските отношения и сътрудничеството в науката и иновациите

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов проведе среща с министъра на земеделието и околната среда на Социалистическа република Виетнам г-н Тран Дук Тханг, който е на посещение в България и е част от официалната делегация на генералния секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия То Лам.

Двамата обсъдиха възможности за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на земеделието. Министър Тахов подчерта значението на Виетнам като важен партньор за България в региона на Югоизточна Азия.

„Въпреки че настоящият обем на търговията със селскостопански стоки е сравнително ограничен, вярваме, че съществува значителен потенциал за развитие на взаимоотношенията ни в аграрния сектор“, заяви българският земеделски министър. Той отбеляза значението на научния обмен и иновациите в аграрната наука. България, чрез Селскостопанска академия, може да предложи сътрудничество с изследователски институти от Виетнам в области като растениевъдство, животновъдство, хранителни технологии и обучение на докторанти.

От своя страна, министър Тран също посочи, че трябва да се разшири сътрудничеството между двете страни в областта на науката и технологиите в селското стопанство.

„Можем да разширим търговията между България и Виетнам. Готови сме да отворим врата за български селскостопански стоки, които да изнасяте за нашата държава, и имаме желание да подпишем нов меморандум за сътрудничество“, допълни още той.

Д-р Георги Тахов потвърди интереса на страната ни за подновяване на споразумението за сътрудничество с Виетнам в областта на земеделието, животновъдството и рибарството, чийто срок на действие изтече през 2024 г.