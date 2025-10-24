Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Виетнам отваря врата за български земеделски стоки

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Министър Тахов и виетнамският му колега Тран Дук Тханг договориха разширяване на търговските отношения и сътрудничеството в науката и иновациите

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов проведе среща с министъра на земеделието и околната среда на Социалистическа република Виетнам г-н Тран Дук Тханг, който е на посещение в България и е част от официалната делегация на генералния секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия То Лам.

Двамата обсъдиха възможности за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на земеделието. Министър Тахов подчерта значението на Виетнам като важен партньор за България в региона на Югоизточна Азия.

„Въпреки че настоящият обем на търговията със селскостопански стоки е сравнително ограничен, вярваме, че съществува значителен потенциал за развитие на взаимоотношенията ни в аграрния сектор“, заяви българският земеделски министър. Той отбеляза значението на научния обмен и иновациите в аграрната наука. България, чрез Селскостопанска академия, може да предложи сътрудничество с изследователски институти от Виетнам в области като растениевъдство, животновъдство, хранителни технологии и обучение на докторанти.

От своя страна, министър Тран също посочи, че трябва да се разшири сътрудничеството между двете страни в областта  на науката и технологиите в селското стопанство.

„Можем да разширим търговията между България и Виетнам. Готови сме да отворим врата за български селскостопански стоки, които да изнасяте за нашата държава, и имаме  желание да подпишем нов меморандум за сътрудничество“, допълни още той.

Д-р Георги Тахов потвърди интереса на страната ни за подновяване на споразумението за сътрудничество с Виетнам в областта на земеделието, животновъдството и рибарството, чийто срок на действие изтече през 2024 г.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Зам.-министър Барбалов: Стокообменът между България и Виетнам за 2024 г. бележи ръст от над 30%
Виетнам започва нов опит за ваксинации срещу АЧС
Виетнам пуска ваксина срещу АЧС
Виетнам избива 40 000 прасета в борба срещу АЧС
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Пламен Димитров: Растем от това, че взимаме дългове, напълно нормално е инфлацията...
АктуалноАкценти
Вицепремиерът: Железопътните депа в София, Пловдив и Горна Оряховица ще бъдат основните...
АктуалноАкцентиОколна среда
Над 13 500 души призоваха премиера да закупи противопожарна летателна техника
АктуалноАкцентиПолитика и факти
ЕОБХ и ЕК стартират кампания #NoBirdFlu: Как да защитим фермите от Инфлуенца...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Виетнам отваря врата за български земеделски стоки

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама