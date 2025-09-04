Въглеродно земеделие
Венцислав Върбанов, АЗПБ: Защитихме интересите на българските земеделци на заседанието на Комитета по наблюдение

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
АЗПБ успя да прокара ключови предложения за справедливо субсидиране и подкрепа на родното производство

Приключи двудневното заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план, на което бяха обсъдени важни промени, засягащи всички земеделски производители в България. Председателят на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), Венцислав Върбанов, изрази задоволството си от постигнатите резултати, определяйки ги като голям успех за сектора.

„Аз съм изключително доволен, защото позицията на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) беше защитена. Повечето от предложенията, които ние бяхме направили, бяха приети. Успяхме да защитим интересите на нашите членове и на всички земеделски производители в България“, заяви пред Агрозона Върбанов.

Премахване на модуларната ставка – частичен успех с надежда за пълно отпадане

Една от най-спорните теми на заседанието беше премахването на модуларната ставка, която разделяше субсидиите за животновъдите. АЗПБ отдавна настоява за нейното отпадане, тъй като счита, че всички животновъди трябва да бъдат третирани еднакво и да получават еднакво подпомагане. АЗПБ обединява едни от най големите млечни ферми в България за овце, биволи и млечни крави.

Въпреки силната съпротива, беше постигнат частичен успех. Модуларната ставка за кравите от селекционен контрол за млечно направление беше премахната. Това решение беше прието с уговорката, че ще се проведе Консултативен съвет по животновъдство, който отново ще преразгледа въпроса за отпадането на ставката и при другите видове животни — овце, кози, биволи и останалите крави.

„Удовлетворен съм от това, че успяхме да защитим позицията си и бяхме подкрепени от българските предприятия“, отбеляза Върбанов.

Подкрепа за родното производство

Сред другите важни решения, подкрепени от АЗПБ, е и това за българските предприятия, които получават допълнителни точки при кандидатстване за проекти. Според новите правила, 50% от суровините, с които работят, трябва да са произведени от български фермери.

Венцислав Върбанов подчерта важността на два ключови критерия, които Асоциацията винаги е настоявала: „Този за собствена суровина при преработката, както и критерия за стимулиране на преработката на българска суровина. И за двата успяхме да убедим Комитета, че са изключително важни за развитие на родното производство на земеделски продукти.“

АЗПБ успя да се пребори и за запазването на средствата, предназначени за производство и преработка на земеделска продукция. “Успяхме да откажем УО да прехвърля средства от мерките за производство и преработка на земеделска продукция. Помните нашето становище по тази тема. Това вече го казвам и като председател на БАХК. Получихме подкрепа и от администрацията, както доколкото знаем лично и от министър Тахов за тези наши предложения, особено за българската суровина при преработката”, заяви Върбанов.

Асоциацията показа и солидарност с други браншови организации

„Също така подкрепихме колегите от Асоциацията на птицевъдите и Асоциацията на свиневъдите. От 2 точки първоначално стигнахме до 8 точки максимално в проектите при кандидатстване. Подкрепихме и колегите от НАЗ в тяхното предложение за отделяне на гарантиран бюджет за неприоритетните сектори. Считаме, че това е коректно спрямо всички производители, които не попадат в приоритетни сектори,“ обясни Върбанов, подчертавайки солидарността на АЗПБ с другите браншови организации.

След заседанието АЗПБ продължава да работи за защита на интересите на българските земеделски производители и за създаване на по-справедливи и благоприятни условия за развитие на сектора. Резултатите от Комитета по наблюдение са ясен знак, че техните усилия дават резултат и че гласът на фермерите се чува.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика" в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

