Турските домати поевтиняха с 20-30%, масов внос в ЕС

След като от началото на годината цените на едро на домати в ЕС бяха с 12% по-високи от средните за последните 5 го дини от юли, те вече са по д средните, сочат данните в анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) относно пазара на зеленчуци у нас и в ЕС. По данни на DG Agri през август доматите са се търгували за 0,68 евро/кг (с 11% под 5 годишните средни), а за септември се прогнозират на 0,70 евро/кг. Цените на доматите в Турция в последните месеци вървят надолу и цените на едро на

домати за прясна консумация през септември са 0,48 US$/кг, а за консервиране 0,1 US$ /кг, което е с 20-30% под миналогодишните цени. По данни на ЕК общото производство на домати за прясна консумация в Съюза се очаква да падне с 2% на годишна база, до 6,5 млн.т, като основната причина е силният ценови натиск от страна на Мароко и Турция. Вносът от трети страни в ЕС на домати се оценява на 900 млн. US$ за 2019 г., докато вътреобщностните доставки възлизат на 3,2 млр д. US$.

През септември 2020 г цените на сладкия пипер в ЕС забавят своето понижение и се стабилизират на нива от 1,00 евро/кг, което е с 12% под нивата от миналата година. По данни на www.tridge.com. цените на едро на сладкия пипер в Турция вече са около 0,56 US$/кг, докато в предишния месец са били 0,54 US$/кг. Тези цени остават относително високи отколкото през миналата година, когато предлагането от Турция е стигало 0,34 US$/кг.

Цените на едро на краставици през септември продължават да се покачват, сочат данните на САРА, като изкупните стойности на много от пазарите в ЕС са между 0,60-0,65 евро/кг. Тези цени са по-високи на годишна база и се доближават до средните цени за месеца за последните 5 години. Очаква се цените да продължат да се по качват, но ще остават близки и под тези за последните 5 години.

За повече полезна информация, харесайте страницата ни във Фейсбук