Стевията: Сладкото решение на климатичната криза и захарната зависимост

От “захарното пристрастяване” към “зелената революция”: Как алтернативни култури като стевията променят земеделието и нашето здраве, докато се борим с въглеродните емисии

От векове захарта е неизменна част от нашата диета, формирайки не само кулинарни навици, но и исторически събития, оставяйки след себе си тежък въглероден отпечатък. Днес обаче светът е изправен пред двойно предизвикателство – нарастващи здравословни проблеми, свързани с прекомерната консумация на захар, и ескалираща климатична криза, в която захарната индустрия играе значима роля.

В този контекст, едно скромно растение от Парагвай – стевията (Stevia rebaudiana Bertoni) – предлага „зелена революция“, обещавайки да преобрази не само нашия подход към подслаждането, но и устойчивостта на земеделието. Като естествен подсладител с нулеви калории и значително по-нисък екологичен отпечатък, стевията се очертава като ключов играч в прехода към по-здравословно и устойчиво бъдеще. В статия за „Климатека“ Роман Рачков, агроном и специалист по тропично и субтропично земеделие, разглежда потенциала на стевията.

Стевията е вечнозелен храст. Далеч от тропиците се отглежда като едногодишно растение и всяка година се приготвя разсад. Като многогодишно тя може да се отглежда на перваза на прозореца. Естественият ареал на сладката билка е малък – предимно долината на високопланинския приток на река Парана на границата на Парагвай и Бразилия, в началото дори се смята, че тя е толкова рядка, колкото женшена.

Растението е лесно приспособимо и бързо започва да се култивира в редица страни.

Стевията се използва основно като натурален подсладител и има значителен икономически потенциал, особено в контекста на глобалната тенденция към намаляване употребата на захар и търсенето на по-здравословни алтернативи. В днешно време натуралните подсладители все по-често се използват за заместване на захарта в хранителните продукти и напитките. Според проучването „Ново хранене 2020“ 2/3 от европейските потребители се опитват да намалят приема на захар и същевременно все повече търсят продукти без добавени захари. Ето някои от аспектите на този потенциал:

Растящо търсене на здравословни подсладители

С нарастващо внимание към здравето и ръст в случаите на диабет и затлъстяване, много потребители търсят заместители на захарта, които да не повишават нивото на кръвната захар. Стевията е природен подсладител с нулеви калории и няма ефект върху кръвната захар, което я прави приемлива за хора с диабет и за тези, които искат да намалят калорийния си прием. Популярността й нараства в хранителната индустрия, като се използва не само в напитки и десерти, но и в различни продукти.

Природни продукти и органични храни

Стевията може да бъде отглеждана по органичен начин и това я прави привлекателен избор за фермерите и производителите в сферата на биологичното земеделие и натуралните продукти. В сравнение със синтетичните подсладители, тя има по-малко известни странични ефекти, с което привлича повече потребителите.

Предимства в производството

Стевията е устойчива на климатични условия и не изисква много ресурси за отглеждане, затова и е подходяща за различни региони по света и икономически жизнеспособна за земеделците. Може да бъде отглеждана в региони с тропичен, както и в умерен климат, какъвто имаме в България. Това доказва и потенциала й за нашата страна.

Ниски разходи за производство и висока рентабилност

След засаждане, стевията може да бъде събирана няколко пъти годишно. Това води до висока продуктивност и сравнително ниски разходи за отглеждане. Заради висока концентрация на подсладители в листата на стевията, рентабилността на производството също се увеличава.

Пазар и потенциал

Стевията е широко достъпна в развиващите се и развитите пазари. Има големи търговски възможности за износ в различни части на света, включително в Азия, Европа и Съединените щати. Продуктите с добавен стевиолов подсладител са все по-разпространени.

Здравословни и екологични ползи

Стевията може да допринесе за намаляване на глобалното потребление на захар, което има сериозни последици за здравето и околната среда. Производството й е по-екологично чисто в сравнение със захарта, изискваща по-големи площи за отглеждане и употреба на химикали.

С потенциал в България

С растящото търсене на натурални подсладители и внимание към здравословния начин на живот и у нас, стевията има голям потенциал в България. В страната има опит от над три десетилетия – в Земеделския институт в Шумен успешно се отглежда стевия, а вече има регистриран и наш сорт „Стела”. Той се размножава по вегетативен начин, което осигурява стабилност на сортовите му характеристики. Проявява добра екологична пластичност и може успешно да се отглежда във всички райони на страната. Отличава се с относително добра устойчивост на гъбни болести и при подходящи агротехнически условия осигурява добив на сухи листа над 250 кг/дка. В бъдеще, по-нататъшната селекция и работа по популяризиране на културата може да създаде възможности за алтернативна заетост и диверсификация на стопанските дейност в депресивните региони на България в унисон с целите ни по отношение на климата.

Сорт стевия „Стела” на Земеделски институт – Шумен. Източник

На последното земеделско изложение Агра 2025, билкови чайове с отгледана в България стевия спечелиха наградата за най-иновативен продукт.

Отглеждането на стевия в България изисква внимателно планиране и подходящи условия за отглеждане. Климатичните условия в повечето части на страната не са идеални за това растение, но с оранжерии, съвременни методи на отглеждане и правилни агрономически практики, стевията може да се култивира много успешно.

Източник: https://www.climateka.bg/

Снимки: Pixabay