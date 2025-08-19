Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Стартира приемът на заявления за подпомагане на животновъди и пчелари по de minimis за 2025 г.

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

Подпомагането се предоставя с цел преодоляване на негативния ефект от възникналия климатичен феномен от засушаване през тази година

От 19 август до 5 септември 2025 г. фермери, отглеждащи крави, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки и/или пчелни семейства, могат да подават заявления за подпомагане по помощта de minimis за 2025 г. по силата на Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2024/3118.

АКЦЕНТИ
Подпомагането се предоставя с цел преодоляване на негативния ефект от възникналия климатичен феномен от засушаване през тази годинаВ областите с усложнена епизоотична обстановка по отношение на болестта шарка по овцете и козите областните дирекции на ДФ „Земеделие“ изготвят предварителен график за подаване на заявления за подпомагане и уведомяват кандидатите с цел избягване па струпвания на животновъди.Стопаните, отглеждащи пчелни семейства, се подпомагат за допустимия брой пчелни семейства, определени на база предоставена от Изпълнителния директор на БАБХ справка, съдържаща броя на наличните пчелни семейства към 31.05.2025 г., след приключилия пролетен профилактичен преглед.

Подпомагането се предоставя с цел преодоляване на негативния ефект от възникналия климатичен феномен от засушаване през тази година.

Заявленията за подпомагане се подават в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (OПCMП) по настоящ адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалище на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец,  изготвено от ДФЗ и качено на страницата на Фонда.

В областите с усложнена епизоотична обстановка по отношение на болестта шарка по овцете и козите областните дирекции на ДФ „Земеделие“ изготвят предварителен график за подаване на заявления за подпомагане и уведомяват кандидатите с цел избягване па струпвания на животновъди.

Размерът на помощта за едно животно/пчелно семейство е:
• до 80 лв. за млечни крави, включени в развъдни програми (МлК-РП);
• до 80 лв. за месодайни крави, включени в развъдни програми (МеК –РП);
• до 80 лв. на крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП);
• до 80 лв. за биволи;
• до 60 лв. за млечни крави (МлК)
• до 60 лв. за говеда в планински райони (Г-пл);
• до 60 лв. за месодайни крави (МеК);
• до 16 лв. за овце-майки и/или кози-майки, включени в развъдни програми (ДПЖ-РП);
• до 16 лв. за овце-майки и/или кози-майки от застрашени от изчезване породи (ДПЖ-ЗП);
• до 12 лв. за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (ДПЖ-пл);
• до 12 лв. за овце-майки и/или кози-майки по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3);
• до 8 лв. за пчелно семейство.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, регистрирани като такива до 09.06.2025 г., съгласно Наредба № 3 от 1999 г., както и с подадено заявление по реда на Наредба №4 от 30.03.2023 г. за Кампания 2025 и заявени за подпомагане на животни, по която и да е от интервенциите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3). Подкрепата се предоставя за установения брой животни, след извършените административни и/или проверки на място, преди налагане на административни санкции и преди проверка за реализация по интервенциите за обвързана подкрепа за Кампания 2024.

Стопаните, отглеждащи пчелни семейства, се подпомагат за допустимия брой пчелни семейства, определени на база предоставена от Изпълнителния директор на БАБХ справка, съдържаща броя на наличните пчелни семейства към 31.05.2025 г., след приключилия пролетен профилактичен преглед.

Срокът за изплащане на помощта е до 30.09.2025 г. Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване на допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.
Максималният праг на подпомагане по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро.
Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на сайта на ДФЗ.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
МЗХ отваря прием за предотвратяване на щети от горски пожари и природни бедствия с бюджет от 5 млн. евро
Приключи приемът по интервенцията за предоставяне на съветнически услуги
МЗХ стартира прием по интервенция „Залесяване и възобновяване“ с бюджет от 11,7 млн. евро
Зам.-министър Капитанов: Предстои да бъде отворен прием по държавната помощ за компенсиране на щети от неблагоприятни климатични събития
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Стартира приемът на заявления за подпомагане на животновъди и пчелари по de...
АктуалноАкценти
БАБХ предотврати нерегламентирано транспортиране на животни и месо без документи
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
МЗХ публикува за обществено обсъждане изменения и допълнения на Закона за подпомагане...
АктуалноАкцентиПтицевъдство
Бъдещето на птицевъдството в България: Smart Poultry&Pig World 2025 обединява науката, бизнеса...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Отпускат се над 584 млн. евро за модернизация и преработка в земеделието

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама