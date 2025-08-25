Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Стартира поетапното изплащане на субсидиите за пропаднали площи през 2025 г.

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване/слана през тази година

Започва поетапното изплащане на държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, за щети от измръзване/слана върху череши, вишни и кайсии през 2025 г. Над 3,2 млн. лв. (3 221 309 лв.) ще постъпят в понеделник (25.08.2025г.) по сметките на 254 земеделски стопани. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди за прилагане на държавната помощ бюджет от 32 млн. лв.

Право на субсидии имат стопани, на които са издадени констативни протоколи през 2025 г. за 100% пропаднали площи, причинени от измръзване/слана през тази година, за които е констатирано спазването на изискванията за добро агротехническо състояние след извършени проверки и са включени в регистър на одобрените констативни протоколи, изготвен от междуведомствена експертна работна група, създадена със Заповед от министъра на земеделието и храните.

Припомняме, че подпомагането се осъществява при интензитет до 80 % от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки:

– за череши до 5 535 лв./ха;

– за вишни до  5 442 лв./ха;

– за кайсии до  6 385 лв./ха;

Съгласно указанията за прилагане на държавната помощ, плащанията могат да бъдат наредени и след крайния срок, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи допълнителни проверки.

ДФЗ положи максимални усилия, въпреки кратките срокове, на 22.08.2025 г. да започне плащането по схемата.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
До 1 август стопаните заявяват подпомагане за пропаднали площи през 2025 г.
Указания при подаване на заявления за плащане на интервенция II.Е2-1
ДФЗ публикува важни за фермерите срокове за Кампания 2025
Започват кръстосаните проверки за Кампания 2025
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Стартира поетапното изплащане на субсидиите за пропаднали площи през 2025 г.
АктуалноАкцентиСъбития
Тринадесетото издание на Фестивала на Мамалигата очаква своите майстори и ценители
АктуалноАкценти
Пермакултурата като призвание: Как ферма “Венец” връща автентичния вкус
АктуалноАкцентиТрапеза
Крутмач и сирене в стомна: Инженер-физик възражда стари български рецепти в с....
АктуалноАкцентиТуризъм
БТС отбелязва 130 години туризъм по стъпките на Алеко Константинов

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама