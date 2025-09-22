Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Село Змейово: Легенди, майсторлък и вкусът на наложения пелин

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Железопътният мост при Змейово, построен през 1911 г. от италианския инженер Марчело, се превръща в символ на неговия майсторлък

Село Змейово, разположено в централната част на Средна гора, е място, обвито в легенди и история. Според местните жители, името му идва от змей, който някога живял в близката пещера “Змейова дупка” и пазел селото от беди, докато не се влюбил в мома на име Ганка. От неговата любовна история до строителството на прочутия “италиански мост” без никакви свързващи материали, всяко кътче в селото разказва уникална история.

Железопътният мост при Змейово, построен през 1911 г. от италианския инженер Марчело, се превръща в символ на неговия майсторлък

От легендата до иконата

Железопътният мост при Змейово, построен през 1911 г. от италианския инженер Марчело, се превръща в символ на неговия майсторлък. За да докаже здравината му, той кара семейството си да застане под моста, докато първият влак минава. Тази история се предава от поколение на поколение и показва не само инженерната гениалност, но и силата на човешката вяра.

Змейовският наложен пелин

Емблемата на селото днес обаче е неговата уникална напитка – наложеният пелин. Рецептата е донесена от Унгария от Стоян Найденов, който през 1919 г. получава официална диплома за производител. Оттогава традицията се предава от поколение на поколение. “Казвам се Йордан Петров и съм трето поколение майстор на змейовския наложен пелин от рода Раданови”, разказва Йордан, който пази и развива семейната традиция.

Тайната на вкуса

Технологията за приготвяне на наложения пелин е специфична. “Нареждат се ред плодове, ред билки, и така, докато се напълни бурето”, разказва Йордан. След това се долива старо вино, а сместа се претаква в продължение на 40-45 дни, за да се извлече максималният екстракт от съставките. Резултатът е напитка, която според майстора трябва да има три вкуса: “първо да ти сладни, после да загорчи и накрая — да ти стопли стомаха”. Всяка година в село Змейово се провежда специален празник в чест на наложения пелин, което доказва неговото значение за региона.

Наложеният пелин е нещо повече от напитка; той е културно наследство, символ на местната идентичност и жив пример за това как традицията може да бъде съхранена и предадена през поколенията.

Поредицата за предприемачи в селското стопанство, подкрепени от Европейския съюз, е част от партньорството на People of Sofia с Европейската комисия в България.

Снимка:  People of Sofia 

Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

ВИДЕО

